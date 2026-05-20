Cosmic Division è il nuovo studio fondato dal director di Returnal

Non c'è dubbio che le competenze di Krueger consentiranno a Cosmic Division di realizzare progetti davvero interessanti, e non è un caso che la prima produzione in cantiere sia un gioco single player in arrivo su PC e console .

Lo studio non ha ancora rivelato il numero preciso di sviluppatori coinvolti , ma ha confermato di voler partire come "un team compatto", seguendo una filosofia definita "lean-and-mean", ovverosia una struttura snella e altamente focalizzata.

Stando a quanto annunciato, Cosmic Division si concentrerà "sulla creazione di esperienze ambiziose, atmosferiche e gameplay-first con un forte senso del mistero, dell'atmosfera e dell'immersione", com'è stato appunto Returnal.

Harry Krueger, il game director di Returnal, ha fondato un nuovo studio, Cosmic Division : un team di sviluppo con sede in Finlandia, che promette di raccogliere l'eredità creativa delle esperienze action ricche di atmosfera che hanno reso celebre Housemarque.

Grandi promesse

Returnal è stato accolto con grande entusiasmo e l'obiettivo di Harry Krueger sembra essere quello di lavorare a qualcosa di simile. "Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato, ma non abbiamo intenzione di restare fermi", ha dichiarato il game director.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Con Cosmic Division stiamo costruendo sulle nostre basi, cercando un nuovo slancio attraverso temi, idee e talenti inediti. Crediamo che ci sia sempre spazio per giochi costruiti su valori senza tempo, capaci di avere fiducia nel giocatore e di lasciare un impatto duraturo."

"Siamo entusiasti di spingerci ancora oltre nelle esperienze che amiamo creare: loop di gameplay ipnotici, spettacolo audiovisivo e storie capaci di restare impresse nei giocatori molto tempo dopo lo scorrere dei titoli di coda."