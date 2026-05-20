Cosmic Division è il nuovo studio fondato dal director di Returnal

Harry Krueger, il game director di Returnal, ha fondato un nuovo studio, Cosmic Division: un team di sviluppo con sede in Finlandia, che promette di raccogliere l'eredità creativa delle esperienze action ricche di atmosfera che hanno reso celebre Housemarque.
Stando a quanto annunciato, Cosmic Division si concentrerà "sulla creazione di esperienze ambiziose, atmosferiche e gameplay-first con un forte senso del mistero, dell'atmosfera e dell'immersione", com'è stato appunto Returnal.
Lo studio non ha ancora rivelato il numero preciso di sviluppatori coinvolti, ma ha confermato di voler partire come "un team compatto", seguendo una filosofia definita "lean-and-mean", ovverosia una struttura snella e altamente focalizzata.
Non c'è dubbio che le competenze di Krueger consentiranno a Cosmic Division di realizzare progetti davvero interessanti, e non è un caso che la prima produzione in cantiere sia un gioco single player in arrivo su PC e console.
Grandi promesse
Returnal è stato accolto con grande entusiasmo e l'obiettivo di Harry Krueger sembra essere quello di lavorare a qualcosa di simile. "Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato, ma non abbiamo intenzione di restare fermi", ha dichiarato il game director.
"Con Cosmic Division stiamo costruendo sulle nostre basi, cercando un nuovo slancio attraverso temi, idee e talenti inediti. Crediamo che ci sia sempre spazio per giochi costruiti su valori senza tempo, capaci di avere fiducia nel giocatore e di lasciare un impatto duraturo."
"Siamo entusiasti di spingerci ancora oltre nelle esperienze che amiamo creare: loop di gameplay ipnotici, spettacolo audiovisivo e storie capaci di restare impresse nei giocatori molto tempo dopo lo scorrere dei titoli di coda."
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.