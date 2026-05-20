Riprendi i momenti più importanti con la GoPro Hero 12 che cala di prezzo grazie al codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sulla GoPro Hero 12 che cala di prezzo con il codice dedicato: il coupon è ITSS30 con cui è possibile ottenere 30€ di sconto per un costo finale d'acquisto di 252,71€. Puoi accedere alla pagina dedicata tramite questo link.

La spedizione è prevista tra il 26 e il 31 maggio. La GoPro Hero 12 è una action camera progettata per accompagnare ogni tipo di avventura, grazie a una struttura estremamente robusta e completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità. Il suo design è pensato per resistere a urti, fango, neve e acqua, permettendo di registrare senza interruzioni anche nelle condizioni più estreme.