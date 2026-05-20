Riprendi i momenti più importanti con la GoPro Hero 12 che cala di prezzo grazie al codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sulla GoPro Hero 12 che cala di prezzo con il codice dedicato: il coupon è ITSS30 con cui è possibile ottenere 30€ di sconto per un costo finale d'acquisto di 252,71€. Puoi accedere alla pagina dedicata tramite questo link.
La spedizione è prevista tra il 26 e il 31 maggio. La GoPro Hero 12 è una action camera progettata per accompagnare ogni tipo di avventura, grazie a una struttura estremamente robusta e completamente impermeabile fino a 10 metri di profondità. Il suo design è pensato per resistere a urti, fango, neve e acqua, permettendo di registrare senza interruzioni anche nelle condizioni più estreme.
Ulteriori dettagli sulla GoPro
Uno dei punti di forza principali è la qualità video in HDR, disponibile sia in 5,3K sia in 4K. Questa tecnologia consente di catturare dettagli più precisi anche in situazioni di forte contrasto luminoso, mantenendo colori realistici e una maggiore profondità visiva. Le immagini risultano più nitide, soprattutto nelle zone con ombre intense o luce molto forte.
La Hero 12 offre una risoluzione video fino a 5,3K, superiore del 91% rispetto al 4K e di oltre il 600% rispetto al Full HD, garantendo una qualità cinematografica. Inoltre, è possibile estrarre fotogrammi dai video tramite l'app dedicata, ottenendo foto fino a circa 24,7 MP. Un altro elemento chiave è la stabilizzazione HyperSmooth 6.0, premiata per le sue prestazioni avanzate.
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