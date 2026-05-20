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La Smart TV LG UHD da 65" è su AliExpress: risparmia fino a 105 € con questi coupon

Tra le offerte di AliExpress troviamo il televisore LG UHD da 65". Il prodotto è spedito dall'Italia, quindi potrai usufruire di un codice speciale aggiuntivo che ti permetterà di risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/05/2026
Smart TV LG

Su AliExpress è disponibile la Smart TV LG UHD da 65", precisamente il modello 65UA73006LA, a 549 €. Assicurati però di usare i codici SSIT60 o ITSS60 per risparmiare 60 €. Non è tutto, perché il prodotto è spedito dall'Italia, quindi potrai usare anche il codice ITPD45 per risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 18 al 22 maggio fino a esaurimento scorte. I coupon hanno un limite di attivazione e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Ti invitiamo a consultare la pagina del prodotto per verificare che sia lo stesso.

Immagini definite e colori profondi

Questo televisore con risoluzione 4K e HDR10 Pro offre immagini dai colori profondi e realistici, con sfumature morbide grazie al pannello che visualizza un miliardo di colori. Il processore α7 Gen8 offre buone prestazioni, grazie a una velocità di elaborazione più elevate. Con l'intelligenza artificiale, i contenuti visualizzati vengono ottimizzati per offrire immagini e suoni più accurati. Inoltre, ottimizza i contenuti in bassa risoluzione aumentandone dettagli e nitidezza.

LG annuncia il primo monitor da gaming al mondo Full HD con refresh rate a 1.000 Hz LG annuncia il primo monitor da gaming al mondo Full HD con refresh rate a 1.000 Hz

Sono presenti, inoltre, diverse funzioni come FILMMAKER Mode, che preserva colori, impostazioni delle immagini e fluidità dei fotogrammi originali per una visione cinematografica autentica. Per quanto concerne il gaming, il menu delle impostazioni si trasforma nella Game Dashboard per tenere sotto controllo le principali impostazioni legate al gaming. Con Game Optimizer potrai ottimizzare l'esperienza in base al genere di gioco, oltre a vivere gameplay fluidi grazie al VRR fino a 60fps, sebbene possa non convincere chi ha esigenze particolarmente specifiche.

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