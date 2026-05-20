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Deus Ex, Saints Row e Thief potrebbero tornare, secondo Embracer

Il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, ha detto che serie come Deus Ex, Saints Row e Thief potrebbero tornare grazie al coinvolgimento di studi esterni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/05/2026
Un artwork di Deus Ex: Human Revolution

Serie come Deus Ex, Saints Row e Thief potrebbero tornare grazie al coinvolgimento di studi esterni: ne ha parlato il presidente del consiglio di amministrazione di Embracer Group, Lars Wingefors, sottolineando l'importanza di queste proprietà intellettuali.

"Oltre alle IP più grandi, valuteremo in maniera più attiva partnership esterne relative al nostro catalogo di franchise ben noti come Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters e molti altri", ha detto Wingefors in una lettera rivolta agli azionisti.

Subito prima, il presidente del consiglio di amministrazione ha parlato di espandere i brand transmediali più importanti di Embracer, vale a dire Il Signore degli Anelli / La Terra di Mezzo e Tomb Raider, cercando al contempo di dar vita a nuove collaborazioni con team di sviluppo esterni.

Embracer Group si spezza in due, dividendosi da Fellowship Entertainment che controlla Il Signore degli Anelli Embracer Group si spezza in due, dividendosi da Fellowship Entertainment che controlla Il Signore degli Anelli

Le parole di Wingefors arrivano subito dopo l'annuncio della divisione di Embracer Group in due parti, con Fellowship Entertainment che si occuperà di controllare tutto ciò che ruota attorno a Il Signore degli Anelli.

Un primo progetto è appena stato annunciato?

A quanto pare un primo progetto concesso in licenza da Embracer Group è appena stato annunciato da Warhorse Studios, che lavora a un RPG open world de La Terra di Mezzo oltre a un nuovo capitolo della serie Kingdom Come.

Nel suo intervento, Wingefors ha nominato inoltre franchise come Dead Island, Darksiders, Remnant e la serie Metro, che come sappiamo tornerà con un nuovo capitolo sviluppato sempre da 4A Games.

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