Riot Games conferma i licenziamenti nel settore publishing

In base a quanto riferito da Game Developer, un portavoce di Riot ha riferito che circa 12 persone verranno rimosse dagli incarichi, oltre ad altri "piccoli cambiamenti che avverranno team per team " in questo periodo, e che presumibilmente riguardano ulteriori riduzioni.

Riot Games ha confermato nelle ore scorse il taglio di personale effettuato nella divisione di publishing: si tratta di licenziamenti di entità non enorme per l'editore di Valorant e League of Legends ma che si inseriscono in un'ottica di riduzione generale dell'organico.

La seconda mandata in breve tempo

Questa nuova mandata di licenziamenti in Riot Games sembra non avere a che fare con la precedente riduzione applicata all'organico responsabile di 2XKO, il picchiaduro basato su League of Legends che sembra non aver raggiunto finora i risultati sperati dall'editore.

Il gioco è stato accolto positivamente sul fronte qualitativo, ma finora non è riuscito ad attrarre una grande quantità di giocatori in modo da garantire un supporto ampio, tuttavia è ancora in fase di espansione.

Riot è stata completamente acquisita dal conglomerato cinese Tencent nel 2015 e da allora ha comunque continuato ad agire in maniera piuttosto indipendente, proseguendo con lo sviluppo di progetti legati ai suoi franchise.

Tra i più recenti di questi troviamo il suddetto 2XKO, Valorant, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e League of Legends: Wild Rift.