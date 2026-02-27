World of Warcraft Midnight è disponibile in accesso anticipato, ecco il nuovo spettacolare trailer

Come da tradizione, la qualità della computer grafica da parte di Blizzard continua ad essere impressionante, e in questo caso è supportata da una regia che rendo il tutto particolarmente epico.

Quello che vediamo qui sotto è il trailer Arator: Immolazione , che prosegue la narrazione avviata con il trailer precedente chiamato "Intercessione", costruendo una linea narrativa che fa da sfondo agli eventi messi in scena poi all'interno della maxi-espansione del MMORPG più famoso del mondo.

È ormai questione di ore: il lancio di World of Warcraft Midnight incombe e Blizzard, come da tradizione, celebra l'evento con un trailer cinematografico davvero spettacolare, che dimostra ancora una volta la capacità del team di costruire video di alto livello.

Continua la narrazione con un nuovo trailer

"Quando la Luce si trasforma in ira, non resta che cenere", si legge nell'introduzione al video, "Mentre Arator si oppone alle forze del Vuoto, i sussurri di Xal'atath pervadono la sua mente, mostrandogli un tetro presagio: la giusta furia della Luce, se non controllata, potrebbe rivelarsi pericolosa quanto l'oscurità che tanto cerca di distruggere".

L'accesso anticipato alla nuova espansione Midnight è già in corso, iniziato alla mezzanotte scorsa, ovvero nella notte tra il 26 e il 27 febbraio per gli acquirenti dell'Epic Edition.

La data di uscita ufficiale è invece fissata per il 3 marzo per tutti gli utenti, con orario di sblocco previsto sempre per mezzanotte, ovvero nella nottata tra il 2 e il 3 marzo. Curiosamente, per noi in Italia e altri paesi dell'Europa centrale il lancio di Midnight avviene propriamente a "midnight", dunque.