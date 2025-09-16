Annapurna ha annunciato un evento in diretta per il TGS, presenterà tre giochi

Annapurna Interactive Direct From Tokyo 2025 è l'evento in diretta che Annapurna trasmetterà durante il Tokyo Game Show 2025, per la precisione nella notte fra il 23 e il 24 settembre a partire dalle 2.00, ora italiana.
Il publisher ha rivelato che nel corso dello streaming presenterà tre nuovi giochi sviluppati da Iridium Studios, Marumittu Games e Yarn Owl, ma per il momento non ci sono assolutamente dettagli in merito ai progetti in questione.
Sapevamo già che Annapurna Interactive sarebbe stata al TGS 2025, ma con una line-up per lo più già vista, composta da Stray e Outer Wilds ma con l'interessante novità rappresentata da LEGO Voyagers, che è appena stato pubblicato.
L'avventura a base puzzle coi mattoncini sviluppata da Light Brick Studio è stata accolta positivamente in occidente, magari riuscirà a conquistare anche il pubblico giapponese?
Chi sono i tre studi?
Come detto, sappiamo che Annapurna Interactive sarà al Tokyo Game Show 2025 e che durante il suo evento in diretta presenterà tre nuovi giochi sviluppati da Iridium Studios, Marumittu Games e Yarn Owl.
Iridium Studios è il team autore di Before the Echo e There Came an Echo, ed è possibile che il suo titolo al TGS 2025 appartenga alla medesima serie. Marumittu Games è invece uno studio giapponese che ha realizzato Captain StarONE e sta lavorando attualmente al misterioso Project D.
Yarn Owl, infine, è un team di sviluppo americano che tuttavia è al suo titolo d'esordio: scopriremo al Tokyo Game Show di cosa si tratta.