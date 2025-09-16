Annapurna ha annunciato un evento in diretta per il TGS, presenterà tre giochi

Sapevamo già che Annapurna Interactive sarebbe stata al TGS 2025, ma con una line-up per lo più già vista , composta da Stray e Outer Wilds ma con l'interessante novità rappresentata da LEGO Voyagers, che è appena stato pubblicato.

Il publisher ha rivelato che nel corso dello streaming presenterà tre nuovi giochi sviluppati da Iridium Studios, Marumittu Games e Yarn Owl, ma per il momento non ci sono assolutamente dettagli in merito ai progetti in questione.

Annapurna Interactive Direct From Tokyo 2025 è l'evento in diretta che Annapurna trasmetterà durante il Tokyo Game Show 2025 , per la precisione nella notte fra il 23 e il 24 settembre a partire dalle 2.00, ora italiana.

Chi sono i tre studi?

Come detto, sappiamo che Annapurna Interactive sarà al Tokyo Game Show 2025 e che durante il suo evento in diretta presenterà tre nuovi giochi sviluppati da Iridium Studios, Marumittu Games e Yarn Owl.

Iridium Studios è il team autore di Before the Echo e There Came an Echo, ed è possibile che il suo titolo al TGS 2025 appartenga alla medesima serie. Marumittu Games è invece uno studio giapponese che ha realizzato Captain StarONE e sta lavorando attualmente al misterioso Project D.

Yarn Owl, infine, è un team di sviluppo americano che tuttavia è al suo titolo d'esordio: scopriremo al Tokyo Game Show di cosa si tratta.