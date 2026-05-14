Jeff Grattis, capo della divisione Games, ha detto che Amazon vuole ancora realizzare un gioco de Il Signore degli Anelli, dopo la cancellazione qualche mese fa dell'ambizioso MMO, che pur non essendo stata confermata ufficialmente possiamo ormai dare per certa.

"Il nostro team creativo sta continuando a immaginare una nuova e avvincente esperienza di gioco che renda giustizia al mondo di Tolkien", ha dichiarato Grattis. "Stiamo lavorando a stretto contatto con Middle Earth Enterprises e continuiamo a nutrire grande entusiasmo per questa proprietà intellettuale."

Certo, dopo i numerosi licenziamenti che hanno colpito Amazon Games e la pesante riorganizzazione della divisione avvenuta alla fine dello scorso anno risulta difficile pensare a come possa nascere, su queste basi, un progetto importante come quello a cui fa riferimento Grattis.

Anche perché diverse fonti riferiscono che al momento Amazon Games abbia ridotto il proprio focus sulle produzioni tripla A, concentrando le risorse rimaste sul supporto di titoli come Lost Ark e Throne and Liberty.