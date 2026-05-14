Jeff Grattis, capo della divisione Games, ha detto che Amazon vuole ancora realizzare un gioco de Il Signore degli Anelli, dopo la cancellazione qualche mese fa dell'ambizioso MMO, che pur non essendo stata confermata ufficialmente possiamo ormai dare per certa.
"Il nostro team creativo sta continuando a immaginare una nuova e avvincente esperienza di gioco che renda giustizia al mondo di Tolkien", ha dichiarato Grattis. "Stiamo lavorando a stretto contatto con Middle Earth Enterprises e continuiamo a nutrire grande entusiasmo per questa proprietà intellettuale."
Certo, dopo i numerosi licenziamenti che hanno colpito Amazon Games e la pesante riorganizzazione della divisione avvenuta alla fine dello scorso anno risulta difficile pensare a come possa nascere, su queste basi, un progetto importante come quello a cui fa riferimento Grattis.
Anche perché diverse fonti riferiscono che al momento Amazon Games abbia ridotto il proprio focus sulle produzioni tripla A, concentrando le risorse rimaste sul supporto di titoli come Lost Ark e Throne and Liberty.
Un gioco sfortunato
Come ricorderete, la notizia della cancellazione dell'MMO de Il Signore degli Anelli di Amazon è arrivata lo scorso ottobre per bocca di una sviluppatrice appena licenziata, ovviamente amareggiata per la fine di un progetto sulla carta tanto ambizioso quanto affascinante.
Probabilmente proprio quelle ambizioni hanno reso complicato lo sviluppo, che pare sia andato avanti fra mille difficoltà a causa anche di risorse limitate e una produzione dei contenuti estremamente lenta.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.