Lost Ark è vicino alla propria fine? I licenziamenti presso Amazon Game Studios preoccupano i fan

Amazon Game Studios ha infatti licenziato delle figure di alto profilo e la cosa non è ovviamente promettente, sebbene gli sviluppatori promettano che "continueranno a migliorare il gioco e a proporre nuovi aggiornamenti per Lost Ark".

Il team di Lost Ark ha dichiarato tramite il proprio sito ufficiale che sono avvenuti alcuni licenziamenti all'interno della compagnia e i fan temono che il gioco sia a rischio.

I licenziamenti nel team di Lost Ark

I primi dettagli sui licenziamenti presso il team di Lost Ark sono emersi tramite Roxanne Sabo, la community manager di Lost Ark, che ha svelato di essere stata licenziata, scrivendo: "Cinque anni di lavoro, progetti innovativi senza fine, una promozione che ha cambiato la mia carriera, un premio Forbes 30 under 30. Alla community di Lost Ark: sarai sempre il mio traguardo che mi dona più orgoglio".

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Successivamente il produttore Henry Stelter ha condiviso la notizia del proprio licenziamento, dove ha spiegato che è stato parte di un "giro di licenziamenti presso Amazon Games" dopo nove anni di lavoro presso la compagnia. Anche Sean Hamilton - un altro community manager - è stato licenziato insieme a "molti talentuosi colleghi e amici".

La speranza dei fan è che Smilegate, il team di sviluppo, possa trovare un nuovo editore per l'occidente (il team autopubblica il gioco in Sud Corea, ma non nel resto del mondo) così da mantenerlo in vita nel caso nel quale Amazon decida di non investire più nel progetto.

Ricordiamo poi che New World è stato rimosso dalla vendita, Amazon annuncia la data dello spegnimento dei server.