Lost Ark introduce la skin dello stereotipo del videogiocatore: grasso, rozzo e con gli occhiali

Come saprete, nei live service il videogioco è un'incidente di percorso che serve a vendere skin più o meno ridicole ai videogiocatori. Per il quarto anniversario dell'uscita di Lost Ark in occidente, Smilegate RPG ha deciso di arricchire il suo gioco di ruolo d'azione MMO con delle skin votate dai giocatori stessi , quantomeno nella versione coreana. Le opere vincenti sono in linea con i gusti del pubblico medio del gioco: quindi siamo pieni di donne molto attraenti dagli abiti succinti e di uomini affascinanti e tenebrosi... a parte per una singola eccezione. Quale? La skin dello stereotipo del videogiocatore .

Grasso, mal vestito e con gli occhiali

Si tratta della skin del guerriero maschile, applicabile a tutti i paladini, berserker, lancieri e distruttori, che mostra un tizio sovrappeso in canotta, con la pancia di fuori, con gli occhiali e le pantofole. Manca solo la puzza di sudore e siamo a cavallo.

C'è anche la variante in tuta e cuffie con orecchie da gatto, per la gioia di chi gioca in tuta e con le cuffie con orecchie da gatto. Come bonus, le armi di questo eroe dentro, sono tutte a tema cibo, quindi può brandire un calamaro fritto gigante invece della solita vecchia ascia.

Da notare che non esiste una skin femminile dello stesso tenore. Il contrasto è evidente rispetto alla skin delle guerriere, le slayer e le valchirie, che ricevono una fascia sul seno e una gonna con uno spacco che mostra la natica destra (cos'altro indosserebbero delle guerriere sul campo di battaglia?)

In effetti, l'aggiornamento per l'anniversario è decisamente particolare, considerando che è stato aggiunto un autobus come nuova cavalcatura. Il bello è che bisogna pure pagarlo con soldi veri. In fondo, chi non sogna di pagare il biglietto dell'autobus per andare a combattere dei demoni, vestiti in modo totalmente inappropriato?