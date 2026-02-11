L'annuncio del multiplayer di Subnautica 2 scatena le polemiche

Negli ultimi tempi Subnautica 2 è stato al centro di numerose polemiche: prima il licenziamento dei vertici di Unknown Worlds da parte del publisher Krafton, accusati di aver causato un ritardo nello sviluppo; poi la contro-accusa degli sviluppatori, secondo cui sarebbe stata proprio Krafton a provocare quel ritardo per evitare di pagare un consistente bonus contrattuale; infine una causa legale ancora in corso che ha reso la situazione ancora più confusa. Se pensavate che fosse finita qui, vi sbagliavate, perché è appena nata una nuova polemica.

Il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo devlog per mostrare una delle principali novità del sequel: il multiplayer e in tanti non l'hanno presa bene, considerando il tipo di esperienza offerta finora dalla serie, incentrata sulla sopravvivenza in solitaria.