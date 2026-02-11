L'annuncio del multiplayer di Subnautica 2 scatena le polemiche

Negli ultimi tempi Subnautica 2 è stato al centro di numerose polemiche: prima il licenziamento dei vertici di Unknown Worlds da parte del publisher Krafton, accusati di aver causato un ritardo nello sviluppo; poi la contro-accusa degli sviluppatori, secondo cui sarebbe stata proprio Krafton a provocare quel ritardo per evitare di pagare un consistente bonus contrattuale; infine una causa legale ancora in corso che ha reso la situazione ancora più confusa. Se pensavate che fosse finita qui, vi sbagliavate, perché è appena nata una nuova polemica.
Il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo devlog per mostrare una delle principali novità del sequel: il multiplayer e in tanti non l'hanno presa bene, considerando il tipo di esperienza offerta finora dalla serie, incentrata sulla sopravvivenza in solitaria.
Si gioca anche in single
Gli sviluppatori hanno comunque voluto rassicurare i fan della prima ora, sottolineando che l'esperienza in solitaria, elemento fondamentale del primo Subnautica, resterà intatta.
Il design lead Anthony Gallegos ha spiegato che l'isolamento era diventato un aspetto centrale dell'identità della serie. Con il nuovo capitolo, costruito su un motore grafico aggiornato, il team ha visto l'occasione per ampliare l'esperienza: mantenere la possibilità di giocare completamente da soli, ma offrire anche una modalità cooperativa, una delle funzioni più richieste da parte della community.
La co-op sarà totalmente opzionale: nessuna parte del gioco richiederà obbligatoriamente la collaborazione tra giocatori. Chi vorrà affrontare l'avventura in solitaria potrà farlo dall'inizio alla fine, senza meccaniche forzate che impongano la presenza di un compagno. Allo stesso tempo, sarà possibile invitare amici nella propria partita in modalità "drop-in, drop-out", con supporto cross-platform, oppure iniziare direttamente una partita multiplayer insieme.
Nel video viene mostrata anche una nuova struttura chiamata "dive elevator", una piattaforma che consente di scendere nelle profondità marine (da soli o in compagnia) e trasportare in superficie le risorse raccolte.