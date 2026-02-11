Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties esce oggi: acquista la tua copia in sconto su Instant Gaming

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties esce ufficialmente oggi, quindi ne approfittiamo per ricordarti che è attualmente in sconto su Instant Gaming in diverse edizioni. La versione standard per PC (Steam) costa 48,79 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione Deluxe, invece, costa 71,97 € invece di 75 €, quindi si tratta di un piccolo sconto. Puoi acquistarla cliccando su questo link o sul box sottostante.