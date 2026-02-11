Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties esce oggi: acquista la tua copia in sconto su Instant Gaming

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties esce ufficialmente oggi, quindi ne approfittiamo per ricordarti che è attualmente in sconto su Instant Gaming in diverse edizioni. La versione standard per PC (Steam) costa 48,79 € invece di 60 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La versione Deluxe, invece, costa 71,97 € invece di 75 €, quindi si tratta di un piccolo sconto. Puoi acquistarla cliccando su questo link o sul box sottostante.
Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties in offerta
I contenuti della Deluxe Edition sono i seguenti:
- Gioco
- Pacchetto abiti leggendari
- Pacchetto tipi e tipe leggendari
- Pacchetto personalizzazione Ryukyu Gal Gang
- Pacchetto personalizzazione cellulare
- Set CD BGM leggendario
Con questo gioco vivrai la storia di Kazuma Kiryu nel remake totale di Yakuza 3, con aspetti migliorati in grado di offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, dalle vie di Tokyo a un combattimento rinnovato per un brutale livello superiore. Dark Ties, invece, è un'esperienza inedita dove seguirai le vicende di Yoshitaka Mine. Tuttavia, alcuni asset appaiono ancora datati e certe modifiche alla trama potrebbero indispettirti. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco.