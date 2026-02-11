Overwatch ha più che raddoppiato il suo picco di giocatori su Steam con il lancio della Stagione 1

Il lancio della Stagione 1 di Overwatch ha fatto davvero bene al gioco. Quanto? Tanto, visto che ha più che raddoppiato il suo picco di giocatori contemporanei su Steam , che ha raggiunto i 165.651, come rilevto da SteamDB. In precedenza, il picco massimo raggiunto dal gioco era di 75.000 circa, raggiunto in prossimita del lancio, avvenuto nel 2023.

Risultati e risultati

Il risultato è notevole e mostra che intorno al gioco di Blizzard c'è ancora un grandissimo interesse, nonostante le critiche siano ancora moltissime.

Il nuovo picco di giocatori massimo di Overwatch su Steam

Il rinnovato successo del gioco, lo ha riportato anche nella top 15 dei giochi con più giocatori contemporanei su Steam. Attualmente è in 13° posizione, subito sotto a Helldivers 2, ma sopra a Stardew Valley.

Anche i ricavi hanno beneficiato dei nuovi contenuti. Consultando la classifica globale dei più venduti su Steam, possiamo vedere che attualmente Overwatch è in quarta posizione, subito sotto a Counter-Strike 2, Apex Legends e Mewgenics, ma sopra a Helldivers 2 e PUBG: Battlegrounds.

Insomma, ci troviamo di fronte a un progetto di rilancio che sembra davvero riuscito, quantomeno sul breve periodo (staremo a vedere sul medio e sul lungo), con i giocatori che sono tornati in massa ad affollare i server di gioco e a spendere soldi nelle microtransazioni, nonostante i giudizi delle recensioni su Steam rimangano per la gran parte negativi, con solo il 22% che ha il segno positivo.