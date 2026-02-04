Overwatch 2 diventa Overwatch e ci sono tante novità, dai personaggi a Nintendo Switch 2

Overwatch 2 diventa Overwatch: lo ha annunciato Blizzard, insieme alle tante novità che andranno a caratterizzare questo rebranding, a cominciare dai nuovi personaggi (ben dieci nel corso del 2026) e da una versione nativa per Nintendo Switch 2 che dovrebbe arrivare in primavera.

È tuttavia soprattutto il nuovo piano di supporto a lungo termine a spiccare fra gli annunci, con uscite annuali gratuite strutturate alla stregua di vere e proprie espansioni. La prima, intitolata Reign of Talon, è stata presentata con lo spettacolare trailer cinematografico che trovate qui sotto e sarà disponibile dal 10 febbraio.

A caratterizzare l'aggiornamento è l'introduzione simultanea di ben cinque nuovi eroi: Domina, un tank che ricorda le meccaniche di Zarya; Emre, un DPS in stile Soldier 76; Misuki, classe supporto con un cappello magico curativo; Anran, DPS specializzato con il fuoco; e Jetpack Cat, supporto volante in grado di trascinare alleati e nemici in aria.

Reign of Talon sarà divisa in sei stagioni e segnerà un reset del conteggio stagiona,e che tornerà alla Stagione 1, raccontando una storia tramite filmati cinematografici e fumetti animati e integrandola nel gameplay andando ad aggiornare dialoghi, riferimenti narrativi e mappe.