The Sims 4: Intrighi a Palazzo, la nuova espansione

Tra i tanti contenuti storici della serie The Sims, il capitolo Medieval è rimasto nel cuore di molti giocatori; e non è un caso che contenuti creati dalla community come Democracy and Dictators del modder llazyneiph abbiano ricevuto numerosi download. Il 12 febbraio The Sims 4 accoglie ufficialmente su PC e console famiglie reali, dinastie e scandali con il nuovo Expansion Pack Intrighi a Palazzo , in originale Royalty and Legacy. Ecco una rapida panoramica della nuova espansione.

La collezione di vestiti è davvero molto bella e curata, e aggiunge una bella varietà agli abiti eleganti ; di contro gli arredi, volutamente lussuosi, sono molto tematizzati e poco utilizzabili in abitazioni più contemporanee... a meno che non vi piaccia una bella culla d'oro in stile Luigi XVI con tanto di baldacchino! Fanno forse eccezione i pezzi etnici e le decorazioni da muro ed esterno ma se siete amanti dello stile contemporaneo c'è molto poco di utilizzabile.

La fonte d'ispirazione culturale dei quartieri si riflette anche negli arredi e oggetti presenti nella modalità Costruisci e Compra e Crea un Sim, ma il tutto rivisitato in salsa The Sims. Ondarion è un reame senza sovrano, ma ogni scenario può diventare un regno , aprendo ai giocatori la possibilità di creare tante storie diverse, come ad esempio un reame delle fate a Innisgreen o una lotta tra casate di vampiri e lupi mannari.

Il nuovo scenario introdotto da Intrighi a Palazzo è il regno di Ondarion, una grossa area suddivisa in tre quartieri diversi: Dambele è ispirato all'Africa occidentale, nello specifico alle popolazioni di paesi come Ghana e Nigeria; Verdemar è caratterizzato da un gusto fortemente barocco (più precisamente, dicono gli sviluppatori, portoghese), mentre Bellacorde è un piccola replica delle lussuose coste del Lago di Como.

Quando una dinastia viene fondata vengono scelti valori e idee a cui tutti i membri dovrebbero ambire per preservarla. Il capo famiglia ha il potere di nominare sia eredi che emarginati, aspetto che complica molto le relazioni tra Sim e l'adempimento ai principi della dinastia permetterà di sbloccare bonus e vantaggi per tutti i membri, come, ad esempio, una promozione per tutti ottenuta con una semplice telefonata del capo famiglia. Ah, il nepotismo!

Il tema della sovranità introduce due meccaniche di gioco distinte, ovvero la dinastia e il ruolo di reale, slegate tra loro : si può fondare una dinastia senza che nessun membro sia un reale e un nobile può non appartenere a una dinastia, aspetto che apre il gioco alla creazione di scenari narrativi alla Succession, ad esempio. La dinastia può essere visualizzata nell'albero genealogico del Sim e ha un menù di gestione dedicato che elenca tutte le informazioni.

Molto interessanti le attività uniche eseguibili attraverso l'utilizzo del trono reale come l'udienza, dove il Sim si dedica ad ascoltare i drammi esistenziali dei suoi sudditi e consigliarli, e ad alti livelli, l'istituzione di leggi e tasse. Per arrivare al livello massimo della carriera il Sim deve essere incoronato, diventando così sovrano del regno; diversamente dalle altre carriere, l'ultimo scatto di livello non sarà automatico.

Essere invece un nobile afferisce al ramo delle professioni: in The Sims 4 essere un reale è un lavoro, che viene esercitato durante la quotidianità del Sim. Le promozioni rappresentano i diversi ranghi nobiliari (conte, barone, principe ecc...), sbloccabili sia per il Sim che per i membri della sua famiglia, anche se questi non aderiranno alla carriera. Come detto, per avanzare di rango il Sim dovrà attenersi a una serie di attività degne di un reale come imparare a duellare con la spada, imparare a ballare, organizzare soirée, conoscere i sudditi e così via.

Che scandalo!

La meccanica forse più divertente di Intrighi a Palazzo, e che giustifica la localizzazione italiana del titolo, sono gli scandali e i cambi di potere. Partendo dagli ultimi, si potrebbero definire letteralmente "momenti da fiaba", ovvero eventi tipici delle storie incantate più famose capaci di sovvertire l'ordine sociale prestabilito. Il Sim che estrarrà Simcalibur dalla roccia ad esempio diventerà immediatamente Re o Regina del regno, spodestando un eventuale reggente; e può una domestica diventare principessa? Certo... se bacia il rospo giusto. Può succedere però che il principe rospo non sia attratto dalla lei che spezza la sua maledizione, ritornando ad essere un anfibio. È brutto essere rifiutate, ma il consenso vale anche per le rane.

Nessun segreto è al sicuro a Ondarion

Gli scandali invece sono legati ai segreti dei Sim reali: figli illegittimi, amori nascosti o bizzarre abitudini possono essere rivelate pubblicamente e mettere a rischio l'integrità del nobile, che a sua volta potrà fare pubblica ammenda davanti ai sudditi, indire una conferenza stampa per negare tutto o chiudersi nel suo palazzo e fare finta di nulla. I segreti posso essere scoperti in diversi modi, molto spesso parlando con qualche Sim in comune ad un bar o ad una festa, ma si possono anche acquistare sul mercato nero online per qualche migliaio di Simoleon.

Intrighi a Palazzo è una delle espansioni più divertenti e scorrette mai uscite finora per The Sims 4 ma la sua forza più grande è quella di integrarsi perfettamente con tutti i precedenti pack, dando vita ad una lunga serie di storie che i giocatori saranno liberi di raccontare durante le loro partite. C'è solo un unico grande rammarico: con un po' di coraggio in più nella localizzazione, avremmo potuto avere un "The Sims 4: Sensualità a Corte".