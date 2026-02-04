Final Fantasy 7 Remake, la terza parte non sarà un'esclusiva PS5?

Dopo aver anticipato l'annuncio del Nintendo Direct Partner Showcase di questa settimana, Nate ha detto che Square Enix si starebbe apprestando ad avviare la campagna marketing del capitolo conclusivo della trilogia con questa importante novità.

La terza parte del remake di Final Fantasy 7 non sarà un'esclusiva PlayStation e uscirà in contemporanea su tutte le piattaforme di attuale generazione, dunque PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: lo riferisce il noto leaker NateTheHate.

La chiave è l'annuncio della terza parte

Il leaker è convinto che l'uscita di Rebirth su Nintendo Switch 2 (e Xbox Series X|S) "avverrà in prossimità del Summer Game Fest" perché un lancio a giugno "permetterà a Square Enix, proprio durante l'evento, di annunciare finalmente e fornire i primi dettagli su Final Fantasy VII Remake Parte 3", incluso il nome ufficiale del gioco.

"A quel punto Rebirth sarà disponibile su tutte le piattaforme e sarà possibile parlare della terza parte del remake, con la probabile conferma che il gioco uscirà in contemporanea su tutti i sistemi. Non ci sarà alcuna esclusiva temporale per PlayStation. Uscirà al day one su tutte le piattaforme, anche su PC", ha detto Nate.

"Penso che punteranno a tutte le piattaforme perché a questo punto hanno bisogno di ogni singolo sistema da gioco per fare in modo che il progetto possa avere successo: non c'è più alcun motivo per scaglionare le uscite".