Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando miscela World War Z e MudRunner

Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando è stato mostrato con un trailer da Saber Interactive e Focus Entertainment, nell'ambito di un video che illustra vari aspetti dell'interessante sparatutto cooperativo.
Il gioco nasce da un'idea semplice ma ambiziosa, che punta a miscelare l'intensità dei combattimenti di World War Z con l'approccio veicolare di MudRunner per dare vita a un'esperienza in cui squadre di giocatori vengono accerchiate da orde gigantesche e sono costrette a sfruttare qualsiasi mezzo per sopravvivere.
Si tratta di un concept sulla carta davvero interessante, che unisce guida, esplorazione e scontri spettacolari cercando di offrire un certo equilibrio fra queste diverse anime ma lasciando agli utenti la possibilità di scegliere liberamente quale approccio preferiscono.
I veicoli offrono infatti dei vantaggi evidenti in termini di mobilità, protezione e potenza di fuoco, ma non diventano mai un obbligo, mantenendo entrambe le opzioni percorribili e ugualmente divertenti.
Libertà innanzitutto
In arrivo il 12 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, John Carpenter's Toxic Commando pone insomma la libertà davanti a tutto, consegnandoci missioni che per gran parte non possiedono una struttura lineare e includono obiettivi secondari che è possibile affrontare in qualsiasi ordine.
La storia di Toxic Commando si svolge in un futuro prossimo in cui l'apocalisse zombie viene posta come una situazione spaventosa ma sopra le righe e i protagonisti dell'avventura sono ben consapevoli di quanto siano assurde le situazioni in cui si ritrovano.
I riferimenti sono chiaramente a un certo cinema action horror degli anni '80 e alle opere di John Carpenter, da 1997: Fuga da New York a La Cosa, da Grosso Guaio a Chinatown a Essi Vivono. Il regista, peraltro, ha firmato la colonna sonora del gioco.