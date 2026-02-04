Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando miscela World War Z e MudRunner

I veicoli offrono infatti dei vantaggi evidenti in termini di mobilità, protezione e potenza di fuoco, ma non diventano mai un obbligo , mantenendo entrambe le opzioni percorribili e ugualmente divertenti.

Si tratta di un concept sulla carta davvero interessante , che unisce guida, esplorazione e scontri spettacolari cercando di offrire un certo equilibrio fra queste diverse anime ma lasciando agli utenti la possibilità di scegliere liberamente quale approccio preferiscono.

Il gioco nasce da un'idea semplice ma ambiziosa, che punta a miscelare l'intensità dei combattimenti di World War Z con l'approccio veicolare di MudRunner per dare vita a un'esperienza in cui squadre di giocatori vengono accerchiate da orde gigantesche e sono costrette a sfruttare qualsiasi mezzo per sopravvivere.

Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando è stato mostrato con un trailer da Saber Interactive e Focus Entertainment, nell'ambito di un video che illustra vari aspetti dell'interessante sparatutto cooperativo.

Libertà innanzitutto

In arrivo il 12 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, John Carpenter's Toxic Commando pone insomma la libertà davanti a tutto, consegnandoci missioni che per gran parte non possiedono una struttura lineare e includono obiettivi secondari che è possibile affrontare in qualsiasi ordine.

La storia di Toxic Commando si svolge in un futuro prossimo in cui l'apocalisse zombie viene posta come una situazione spaventosa ma sopra le righe e i protagonisti dell'avventura sono ben consapevoli di quanto siano assurde le situazioni in cui si ritrovano.

I riferimenti sono chiaramente a un certo cinema action horror degli anni '80 e alle opere di John Carpenter, da 1997: Fuga da New York a La Cosa, da Grosso Guaio a Chinatown a Essi Vivono. Il regista, peraltro, ha firmato la colonna sonora del gioco.