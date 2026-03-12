La modalità cooperativa di John Carpenter's Toxic Commando in un buffo trailer

Saber Interactive ha pubblicato un trailer dedicato alla modalità cooperativa di John Carpenter's Toxic Commando, vero e proprio fulcro di un'esperienza sparatutto pensata appunto per essere giocata in compagnia.
Nel video assistiamo infatti a una serie di divertenti siparietti che riprendono situazioni fin troppo frequenti quando si partecipa a una partita in co-op online; come, ad esempio, quando uno dei giocatori viene afferrato da un pericoloso tank ma gli altri decidono di girare al largo anziché aiutarlo.
Oppure quando uno dei componenti della squadra decide di fare per conto suo e si allontana correndo, salvo trovarsi di fronte a un'intera orda di zombie ed essere costretto a tornare rapidamente sui propri passi, con la coda fra le gambe.
L'ultima scena ruota attorno a uno dei veicoli presenti nel gioco, una vettura che può fare da esca esplosiva alla bisogna, a patto naturalmente che tutti sappiano cosa succederà al veicolo di lì a qualche secondo dopo l'attivazione di questa funzione.
Disponibile da oggi
Caratterizzato da un gameplay che miscela World War Z e MudRunner, John Carpenter's Toxic Commando è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a un prezzo di 39,99€ che però possono scendere a 29,99€ per chi possiede già una copia dell'appena citato World War Z.
A proposito di cooperativa, il gioco supporta il crossplay e consente dunque di affrontare le partite insieme a utenti di un'altra piattaforma, così da velocizzare il matchmaking e ridurre al minimo i tempi di attesa per entrare in un match.