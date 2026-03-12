La modalità cooperativa di John Carpenter's Toxic Commando in un buffo trailer

Oppure quando uno dei componenti della squadra decide di fare per conto suo e si allontana correndo, salvo trovarsi di fronte a un'intera orda di zombie ed essere costretto a tornare rapidamente sui propri passi, con la coda fra le gambe.

Saber Interactive ha pubblicato un trailer dedicato alla modalità cooperativa di John Carpenter's Toxic Commando , vero e proprio fulcro di un'esperienza sparatutto pensata appunto per essere giocata in compagnia.

Disponibile da oggi

Caratterizzato da un gameplay che miscela World War Z e MudRunner, John Carpenter's Toxic Commando è disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, a un prezzo di 39,99€ che però possono scendere a 29,99€ per chi possiede già una copia dell'appena citato World War Z.

A proposito di cooperativa, il gioco supporta il crossplay e consente dunque di affrontare le partite insieme a utenti di un'altra piattaforma, così da velocizzare il matchmaking e ridurre al minimo i tempi di attesa per entrare in un match.