Un trailer presenta i nemici di John Carpenter's Toxic Commando

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un trailer che presenta i nemici di John Carpenter's Toxic Commando, lo sparatutto a base cooperativa che sarà disponibile a partire dal 12 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Innanzitutto ci sono i Roamers, fondamentalmente dei non-morti che presi uno alla volta non rappresentano chissà quale minaccia, ma quando si muovono in orde sconfinate la questione cambia radicalmente e bisogna consumare un gran quantitativo di munizioni per sfoltirne le fila.
Poi ci sono i Nukers, gli immancabili nemici esplosivi, che in questo caso si trascinano dietro una sorta di "zaino" biologico e possono essere fatti saltare in aria con un sol colpo, magari coinvolgendo anche altre unità ostili presenti nelle vicinanze.
La rassegna presenta quindi i Goons, tank enormi e apparentemente inarrestabili, che caricano a testa bassa e possono infliggere danni ingenti a uno dei personaggi della squadra, costringendo gli altri a salvarlo come nella migliore tradizione di Left 4 Dead.
Non è finita qui
Annunciato nell'estate del 2023, John Carpenter's Toxic Commando vanterà un bestiario che non si ferma ovviamente a queste tre tipologie di nemici, mettendoci di fronte creature tanto orribili quanto pericolose.
Dagli enormi Slob ai folli e feroci Skunk, dai possenti Snare agli Stalker con i loro attacchi dalla distanza, per arrivare infine ai titanici Ogre, sembra che gli sviluppatori abbiano fatto un gran bel lavoro sul piano dei numeri e della varietà dell'esperienza.