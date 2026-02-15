Un trailer presenta i nemici di John Carpenter's Toxic Commando

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un trailer che presenta i nemici di John Carpenter's Toxic Commando, lo sparatutto a base cooperativa che sarà disponibile a partire dal 12 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Innanzitutto ci sono i Roamers, fondamentalmente dei non-morti che presi uno alla volta non rappresentano chissà quale minaccia, ma quando si muovono in orde sconfinate la questione cambia radicalmente e bisogna consumare un gran quantitativo di munizioni per sfoltirne le fila.

Poi ci sono i Nukers, gli immancabili nemici esplosivi, che in questo caso si trascinano dietro una sorta di "zaino" biologico e possono essere fatti saltare in aria con un sol colpo, magari coinvolgendo anche altre unità ostili presenti nelle vicinanze.

La rassegna presenta quindi i Goons, tank enormi e apparentemente inarrestabili, che caricano a testa bassa e possono infliggere danni ingenti a uno dei personaggi della squadra, costringendo gli altri a salvarlo come nella migliore tradizione di Left 4 Dead.