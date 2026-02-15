1

Reanimal è il "vero" Little Nightmares 3? Acquista la versione PC scontata su Instant Gaming

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione su Reanimal, titolo di recentissima uscita, la key è utilizzabile su Steam.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/02/2026
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Reanimal, titolo rilasciato sul mercato 2 giorni fa che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 31,71€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Non si tratta di una percentuale di sconto colossale ma, comunque, trattandosi di un titolo uscito da pochi giorni è comunque un'offerta che può essere ritenuta interessante soprattutto per chi, nonostante l'hype, non vuole acquistare il gioco a prezzo pieno sfruttando la prima offerta utile.

Ulteriori dettagli sul gioco

Reanimal è un'esperienza che unisce survival horror, stealth e platform cinematografico in un'avventura intensa e carica di tensione emotiva. La storia segue un fratello e una sorella intrappolati in una versione infernale della loro casa, determinati a fuggire e a salvare i loro tre amici scomparsi. Per sopravvivere, i due protagonisti devono collaborare costantemente: esplorare isole inquietanti, sfuggire a creature mostruose e risolvere enigmi ambientali che bloccano il loro cammino.

Il gioco supporta sia la modalità giocatore singolo sia la cooperativa locale o online per due giocatori. In single-player, il secondo personaggio è gestito dall'intelligenza artificiale, mantenendo comunque centrale il tema della collaborazione. Qui la nostra recensione.

#Sconti
