Reanimal è il "vero" Little Nightmares 3? Acquista la versione PC scontata su Instant Gaming

Ulteriori dettagli sul gioco

Reanimal è un'esperienza che unisce survival horror, stealth e platform cinematografico in un'avventura intensa e carica di tensione emotiva. La storia segue un fratello e una sorella intrappolati in una versione infernale della loro casa, determinati a fuggire e a salvare i loro tre amici scomparsi. Per sopravvivere, i due protagonisti devono collaborare costantemente: esplorare isole inquietanti, sfuggire a creature mostruose e risolvere enigmi ambientali che bloccano il loro cammino.

Il gioco supporta sia la modalità giocatore singolo sia la cooperativa locale o online per due giocatori. In single-player, il secondo personaggio è gestito dall'intelligenza artificiale, mantenendo comunque centrale il tema della collaborazione. Qui la nostra recensione.