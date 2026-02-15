Rainbow Six Siege: i Faze Clan sono i campioni del mondo 2026

Si è appena concluso il gran finale del Six Invitational, l'evento esportivo di più alto prestigio di Rainbow Six Siege, vedendo la squadra brasiliana FaZe Clan vincere contro i Team Secret. Al torneo hanno partecipato 20 squadre, contendendosi un montepremi di $3.000.000, di cui $1.000.000 spetta al vincitore, insieme al titolo di campione del mondo 2026.

I match dei playoff

Venerdì 13 febbraio è stata la prima giornata di playoff del weekend, che ha determinato i partecipanti per la finale dell'Upper Bracket e i successivi contendenti per le fasi decisive del torneo. I FaZe Clan hanno sconfitto i Team Falcons volando in finalissima, mentre nel Lower Bracket, Fluxo W7M e Team Secret hanno proseguito la loro corsa eliminando rispettivamente FURIA e Wildcard Gaming.

I Faze Clan sollevano il trofeo

Nella giornata di sabato 14, i Team Secret hanno giocato due partite consecutive nel Lower Bracket, riuscendo ad avanzare nell'intero segmento senza subire sconfitte. Per prima cosa, la squadra ha eliminato i Fluxo W7M nelle semifinali del Lower Bracket, per poi sconfiggere i Team Falcons in finale, assicurandosi un posto nella Grand Final del torneo. Una sconfitta sofferta per i Falcons essendo la squadra di Shaiiko, leggenda francese del gioco.

Le squadre si salutano a fine partita

Un momento duro per il palazzetto ma non tanto quanto la vittoria dei FaZe. Team Secret sono stati per tutta la competizione i veri underdog, nonché squadra europea che giocava la finale in una capitale europea Arrivare in finale è stata di per sé una grande vittoria ma il pubblico non sembrava d'accordo, accogliendo la vittoria dei FaZe con un grande gelo. In parte anche per la speranza che, ad un certo punto, i Team Secret avevano infuso agli spettatori: dopo aver subito due match in modo schiacciante, hanno vinto il terzo e combattuto strenuamente il quarto.