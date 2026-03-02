Solid Snake spacca nel trailer di lancio di Rainbow Six: Siege Operazione Silent Hunt

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Rainbow Six: Siege - Operation Silent Hunt, l'aggiornamento per lo sparatutto tattico disponibile a partire da domani, 3 marzo, e caratterizzato dalla presenza di Solid Snake come nuovo Operatore.

La collaborazione con Konami e la serie di Metal Gear Solid rappresenta ovviamente un momento molto importante per il gioco della casa francese, e Solid Snake porta all'interno dell'esperienza il suo iconico stile furtivo, un arsenale distintivo e un gadget pensato per migliorare la rilevazione di eventuali avversari.

Nel ruolo di Assalitore, il personaggio è equipaggiato con i fucili F2 e PMR90A2, nonché dalla pistola TACIT .45 come arma secondaria, ma la dotazione include anche svariati dispositivi: dalle granate a frammentazione e stordenti fino alle EMP a impatto, fumogeni e cariche da irruzione che garantiscono una grande flessibilità tattica.

Il pezzo forte è però il Radar Soliton Mk. III, un apparecchio che integra una minimappa capace di individuare i nemici nelle vicinanze, con la possibilità per Snake di marcare le minacce con maggiore precisione ma al costo di allertare gli avversari rilevati.