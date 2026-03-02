Solid Snake spacca nel trailer di lancio di Rainbow Six: Siege Operazione Silent Hunt

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Rainbow Six: Siege - Operation Silent Hunt, l'aggiornamento per lo sparatutto tattico disponibile a partire da domani, 3 marzo, e caratterizzato dalla presenza di Solid Snake come nuovo Operatore.
La collaborazione con Konami e la serie di Metal Gear Solid rappresenta ovviamente un momento molto importante per il gioco della casa francese, e Solid Snake porta all'interno dell'esperienza il suo iconico stile furtivo, un arsenale distintivo e un gadget pensato per migliorare la rilevazione di eventuali avversari.
Nel ruolo di Assalitore, il personaggio è equipaggiato con i fucili F2 e PMR90A2, nonché dalla pistola TACIT .45 come arma secondaria, ma la dotazione include anche svariati dispositivi: dalle granate a frammentazione e stordenti fino alle EMP a impatto, fumogeni e cariche da irruzione che garantiscono una grande flessibilità tattica.
Il pezzo forte è però il Radar Soliton Mk. III, un apparecchio che integra una minimappa capace di individuare i nemici nelle vicinanze, con la possibilità per Snake di marcare le minacce con maggiore precisione ma al costo di allertare gli avversari rilevati.
Nuovi contenuti, nuove regole
L'arrivo di Solid Snake come nuovo Operatore di Rainbow Six: Siege arriva in concomitanza con l'introduzione di nuove regole più stringenti per l'esperienza online dello sparatutto tattico, che puntano a scoraggiare i comportamenti tossici e scorretti.
Il sistema di segnalazione è infatti stato esteso a sedici categorie, permettendo ai giocatori di indicare con maggiore precisione le infrazioni. Anche il rilevamento della chat testuale è stato potenziato, con una comprensione più avanzata del contesto e un feedback coerente con il sistema già utilizzato per la chat vocale.
Cambiano inoltre le regole per l'annullamento delle partite classificate: le squadre responsabili di una cancellazione subiranno penalità per abbandono e coda, mentre in caso di abbandono individuale che provochi l'annullamento, il giocatore coinvolto e i suoi compagni di squadra riceveranno una sconfitta. L'obiettivo è rendere più equo e responsabile l'ambiente competitivo.