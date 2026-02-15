Rainbow Six Siege: Solid Snake è il nuovo operatore

Nella cornice del Six Invitational, l'evento esportivo di più alto prestigio e che apre e chiude l'inizio dei cicli annuali di stagioni per il gioco, sono state rivelate numerose novità e cambiamenti, di cui abbiamo discusso proprio con Mills. La più dirompente è forse l'arrivo il 3 marzo di un volto molto noto nel gruppo degli operatori di Rainbow Six Siege: Solid Snake .

Con il lancio di Siege X, avvenuto a giugno 2025, il team creativo di Rainbow Six Siege (R6S) ha svecchiato il gioco, fronteggiandone i numerosi ammodernamenti grafici e tecnici. Sebbene Alexander Karpazis sia rimasto una figura centrale, a guidare il team come Direttore Creativo per questo Anno 11 è Joshua Mills . Lo sviluppatore subentra in un periodo molto importante ma soprattutto interessante per lo sparatutto di Ubisoft, in circolazione da dicembre 2015.

Solid Snake in Rainbow Six Siege

Anche se avevamo già visto tutto in anticipo, assistere alla presentazione del trailer durante la finale del Six Invitational e sentire l'intera Adidas Arena di Parigi esaltarsi ci ha genuinamente emozionato. E il modo in cui Solid Snake è stato inserito in R6S è davvero una lettera d'amore all'universo di Metal Gear Solid. L'espediente narrativo, davvero riuscito, è che Snake è un amico di vecchia data del leader del team operatori, Zero. Altri non è che Sam Fisher, e osservarli uno affianco all'altro è come vedere un pezzo di storia dei videogiochi, Splinter Cell spalla a spalla con Metal Gear Solid.

Solid Snake è stato riprodotto con estrema fedeltà, includendo il ritorno del doppiatore originale David Hayter e una cura meticolosa nei dettagli estetici e funzionali, tutto passato attraverso la supervisione di Konami. Mills ci racconta: "La collaborazione è iniziata molto tempo fa. L'idea, la scintilla di fare qualcosa del genere, c'era da tempo. Abbiamo visto un'affinità naturale tra il nostro gioco e Metal Gear Solid, quindi abbiamo deciso di procedere. Ricordo che circa due anni fa il mio collega ci fece sedere e disse: "Ok, portiamo Snake in Siege". Sono rimasto a bocca aperta. Tutto si è concretizzato circa un anno e mezzo fa".

"Ci siamo immersi nella produzione e Konami è stata un partner fantastico. Ci hanno fornito una quantità incredibile di risorse e informazioni d'archivio per permetterci di creare la nostra reimmaginazione di Solid Snake nell'universo di Rainbow Six. È un'opportunità incredibile: nessuno, all'inizio della propria carriera nei videogiochi, pensa che un giorno lavorerà contemporaneamente su Solid Snake e Sam Fisher".

Solid Snake nel menù di Rainbow Six Siege

Esteticamente Snake è molto fedele all'originale, ma la sua tuta è meno elaborata rispetto alle tenute tattiche degli altri operatori, ai nostri occhi sembra quasi troppo sobria. Abbiamo chiesto quindi a Mills dettagli su questo fronte. "Volevamo essere il più fedeli possibile per i fan di Metal Gear Solid... me incluso, siamo tutti nerd nel team!" ci racconta il direttore creativo.

"Konami voleva giustamente che rendessimo giustizia al loro personaggio iconico. La collaborazione è andata benissimo grazie alla passione di entrambi i lati. Il bello è che, a seconda di quando hai iniziato a giocare a MGS, hai un'idea diversa di come debba apparire Snake. Con il Battle Pass e l'evento stagionale, avremo l'opportunità di mostrare altri stili e look classici di Snake".

Il menù della sezione attaccanti con l'aggiunta di Solid Snake

A tal proposito, la prima stagione dell'anno 11 introduce la modalità a tempo limitato "Redacted", in cui gli attaccanti dovranno infiltrarsi in territorio nemico per portare a termine un hacking. La modalità è visivamente ispirata a Metal Gear Solid, ponendo un marcato focus sulle dinamiche di infiltrazione stealth.