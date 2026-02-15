Rainbow Six Siege: Solid Snake è il nuovo operatore

Con il lancio di Siege X, avvenuto a giugno 2025, il team creativo di Rainbow Six Siege (R6S) ha svecchiato il gioco, fronteggiandone i numerosi ammodernamenti grafici e tecnici. Sebbene Alexander Karpazis sia rimasto una figura centrale, a guidare il team come Direttore Creativo per questo Anno 11 è Joshua Mills. Lo sviluppatore subentra in un periodo molto importante ma soprattutto interessante per lo sparatutto di Ubisoft, in circolazione da dicembre 2015.
Nella cornice del Six Invitational, l'evento esportivo di più alto prestigio e che apre e chiude l'inizio dei cicli annuali di stagioni per il gioco, sono state rivelate numerose novità e cambiamenti, di cui abbiamo discusso proprio con Mills. La più dirompente è forse l'arrivo il 3 marzo di un volto molto noto nel gruppo degli operatori di Rainbow Six Siege: Solid Snake.
Solid Snake in Rainbow Six Siege
Anche se avevamo già visto tutto in anticipo, assistere alla presentazione del trailer durante la finale del Six Invitational e sentire l'intera Adidas Arena di Parigi esaltarsi ci ha genuinamente emozionato. E il modo in cui Solid Snake è stato inserito in R6S è davvero una lettera d'amore all'universo di Metal Gear Solid. L'espediente narrativo, davvero riuscito, è che Snake è un amico di vecchia data del leader del team operatori, Zero. Altri non è che Sam Fisher, e osservarli uno affianco all'altro è come vedere un pezzo di storia dei videogiochi, Splinter Cell spalla a spalla con Metal Gear Solid.
Solid Snake è stato riprodotto con estrema fedeltà, includendo il ritorno del doppiatore originale David Hayter e una cura meticolosa nei dettagli estetici e funzionali, tutto passato attraverso la supervisione di Konami. Mills ci racconta: "La collaborazione è iniziata molto tempo fa. L'idea, la scintilla di fare qualcosa del genere, c'era da tempo. Abbiamo visto un'affinità naturale tra il nostro gioco e Metal Gear Solid, quindi abbiamo deciso di procedere. Ricordo che circa due anni fa il mio collega ci fece sedere e disse: "Ok, portiamo Snake in Siege". Sono rimasto a bocca aperta. Tutto si è concretizzato circa un anno e mezzo fa".
"Ci siamo immersi nella produzione e Konami è stata un partner fantastico. Ci hanno fornito una quantità incredibile di risorse e informazioni d'archivio per permetterci di creare la nostra reimmaginazione di Solid Snake nell'universo di Rainbow Six. È un'opportunità incredibile: nessuno, all'inizio della propria carriera nei videogiochi, pensa che un giorno lavorerà contemporaneamente su Solid Snake e Sam Fisher".
Esteticamente Snake è molto fedele all'originale, ma la sua tuta è meno elaborata rispetto alle tenute tattiche degli altri operatori, ai nostri occhi sembra quasi troppo sobria. Abbiamo chiesto quindi a Mills dettagli su questo fronte. "Volevamo essere il più fedeli possibile per i fan di Metal Gear Solid... me incluso, siamo tutti nerd nel team!" ci racconta il direttore creativo.
"Konami voleva giustamente che rendessimo giustizia al loro personaggio iconico. La collaborazione è andata benissimo grazie alla passione di entrambi i lati. Il bello è che, a seconda di quando hai iniziato a giocare a MGS, hai un'idea diversa di come debba apparire Snake. Con il Battle Pass e l'evento stagionale, avremo l'opportunità di mostrare altri stili e look classici di Snake".
A tal proposito, la prima stagione dell'anno 11 introduce la modalità a tempo limitato "Redacted", in cui gli attaccanti dovranno infiltrarsi in territorio nemico per portare a termine un hacking. La modalità è visivamente ispirata a Metal Gear Solid, ponendo un marcato focus sulle dinamiche di infiltrazione stealth.
Solid Snake: modalità operatore
Snake si presenta con statistiche di Velocità 3 e Salute 1, configurandosi come un elemento estremamente agile sul campo. Il gadget primario equipaggiato è il Soliton Radar Mark 3, un dispositivo di rilevamento ispirato alla serie originale che offre tre diverse modalità di segnalazione:
- Alert: segnala la presenza di un operatore nemico nel raggio d'azione.
- Caution: rileva strumenti di osservazione (telecamere) attivi nelle vicinanze.
- Precision Mode: una funzione avanzata che fornisce l'esatta linea di visuale dei nemici. L'attivazione di questa modalità comporta una notifica automatica agli operatori scansionati, i quali vengono avvertiti della localizzazione in corso.
Il SRMk3 non può essere usato all'infinito ma ha una batteria con 4 cariche a disposizione, che viene fortemente drenata attivando la modalità di precisione, per un massimo di 5 secondi. Un altro asso nella manica di Snake è la sua abilità passiva, basata sull'acquisizione sul campo e gestione degli esplosivi. L'O.S.P. (On-Site Procurement), questo il nome dell'abilità, permette di iniziare la sessione con l'equipaggiamento ridotto ad un solo gadget, ma può recuperarne fino a cinque contemporaneamente e rispettando il limite di uno per tipo, attraverso speciali borselli lasciati a terra da amici e nemici abbattuti.
Rispetto alle armi disponibili, sia primarie che secondarie sono allineate a quelle originali, ma rivisitate in salsa Siege. Tra le armi primarie troviamo un PMR90A2 ma soprattutto il fucile d'assalto F2, che sostituisce il FAMAS di Metal Gear; in particolare, l'F2 riceve un aggiornamento tecnico che ne permette l'equipaggiamento con ogni tipo di impugnatura. L'arma secondaria è una Tacit 45, una pistola calibro 45 inserita al posto della SOCOM, caratterizzata da un elevato potere di arresto e Snake utilizza già silenziata.
Il grande cambio di rotta rispetto al passato è vedere Snake giocare in squadra. Per quanto lui abbia sempre avuto nel corso delle sue avventure un supporto importante da parte di altri personaggi, i giocatori lo conoscono come un lupo solitario. Qual è il concetto dietro questa nuova narrativa? "Hai perfettamente ragione. Il cuore del personaggio è quello di un esperto in operazioni in solitaria, capace di fare tutto con il minimo supporto" ci dice Mills. Poi continua: "Volevamo mantenere questo aspetto. In Siege, però, si gioca 5 contro 5. La nostra filosofia per tutti gli operatori è: forti da soli, inarrestabili insieme. Snake è già inarrestabile di suo, con il suo Radar Soliton Mk3, ma con quelle informazioni può aiutare la squadra a posizionarsi e mettere in sicurezza l'irruzione. Una volta fatto questo, può muoversi per conto suo. Lo abbiamo visto nei playtest con i creator e la stampa: i compagni si aiutavano a entrare nell'edificio, e poi lui si sganciava per colpire da un'altra angolazione".
Nonostante non siamo esperti giocatori di Rainbow Six Siege, un operatore rapido, con poca vita e la capacità di raccogliere informazioni ma che, proprio per questo, deve esporsi molto rimanendo nell'ombra ci sembra un personaggio decisamente avanzato. Anche in questo caso, Mills mette chiarezza nei nostri dubbi: "La cosa interessante è che il suo radar mostra effettivamente la minimappa, cosa che non esiste nelle partite normali (come le classificate). Per un nuovo giocatore è utile: puoi vedere quali pavimenti sono distruttibili e quali punti di ingresso sono disponibili. È un omaggio al gioco originale, ma aiuta anche i neofiti. Allo stesso tempo, Snake ricopre il ruolo di quello che in Siege chiamiamo IGL (In-Game Leader). Può fornire informazioni chiare ai compagni, diventando molto tecnico. Vogliamo che ogni operatore sia accessibile, ma che la curva di apprendimento per padroneggiarlo sia profonda".
Contenuti Stagionali e Bilanciamento
Come già anticipato, la prima stagione vedrà l'arrivo della modalità a tempo limitato Redacted, mentre Dual Front verrà definitivamente dismessa con l'inizio della stagione 2. In quel momento entrerà in rotazione anche una nuova mappa, il casinò Calypso, mostrato nel trailer di presentazione di Solid Snake; i fan della serie Tom Clancy se la ricorderanno da Rainbow Six: Vegas.
Come bilanciamento immediato sono stati ritoccati due aspetti importanti: agli operatori con scudo viene rimossa la capacità di sfondare le barricate integre durante lo scatto, favorendo una maggiore libertà di movimento per i difensori negli spazi ristretti, mentre l'operatrice Skopós riceve un potenziamento sostanziale. I suoi "shell" diventano unità a Velocità 3, mentre il tempo di trasferimento tra di essi è ridotto da 3 secondi a 0,5 secondi.
È stato inoltre annunciato che l'Anno 11 sarà l'ultimo ciclo focalizzato sui "remaster" degli operatori esistenti e a partire dall'Anno 12, il team tornerà alla pubblicazione di quattro nuovi operatori annui, scelta che suggerisce un buon grado di sicurezza del team sul gioco. Su questo abbiamo chiesto un commento a Mills, che ha risposto: "Nell'Anno 11 avremo le ultime due "Remaster" (Dokkaebi nella Stagione 2 e un altro nella Stagione 4). I Remaster servono quando un operatore ha esaurito tutte le possibilità di bilanciamento classiche e non otteniamo i risultati sperati. Ora siamo fiduciosi nel roster attuale e possiamo permetterci di introdurre nuovi operatori costantemente".
Per completezza, ecco una lista di tutti i maggiori contenuti distribuiti su tutte e 4 le stagioni dell'Anno 11 di Rainbow Six Siege.
- Stagione 1:
- Nuovo operatore attaccante: Solid Snake
- Bilanciamento di gioco (operatori con scudo e Skopós)
- Modalità arcade 1v1
- 3 Mappe rimodernate ( cambiamenti di texture e luce e introduzione di elementi distruttibili: Villa, Costa e Oregon.
- Intensificazione dei sistemi anti cheat
- TLM Redacted
- Stagione 2:
- Nuova mappa: Calypso
- Dokkaebi Remastered
- Ranked 3.0 (revisione di matchmaking e classificazione per partite classificate)
- 3 Mappe rimodernate
- Supporto mouse e tastiera su console (i giocatori M&K giocheranno nelle lobby PC)
- Stagione 3:
- Nuovo operatore difensore: nome in codice Fireworks
- Introduzione maestria operatore
- Modalità arcade 1v3
- 3 Mappe rimodernate
- Introduzione Legends division (permette ai giocatori di rank più alto di accedere al matchmaking classificato in solo Q)
- Revisione mappa specifica (significativi cambiamenti in Villa, nella quale verrà spostato un sito delle bombe)
- Stagione 4:
- Ultima remaster operatore
- Aggiunta di nuova arma
- Aggiunta di nuovo gadget secondario per operatori attaccanti
- 3 Mappe rimodernate
- Nuova scheda nel menù Social Hub (che permette l'aggiunta amici bypassando Ubisoft Connect)
- Ritorno della modalità Ostaggio nelle partite classificate.
Anno 11: le sensazioni di community e sviluppatori
Quando si parla di un gioco in circolazione da 11 anni, una parte essenziale da comprendere per consapevolezza di conversazione sono le sensazioni della community. Durante il nostro viaggio abbiamo avuto il piacere di incontrare Marco Tortora (ilbuonpulse) e Raffaele Bottone (ilsolitomute), responsabili e fondatori del gruppo community italiano di Siege, Rainbow6ItaCom, con i quali abbiamo scambiato quattro chiacchiere e chiesto a loro qual è il sentiment generale della community, visto che la frequentano assiduamente.
Riguardo alle novità sull'Anno 11, Raffaele e Marco provano a dirci quali, secondo loro, sono i punti più importanti di questo 2026. Raffaele: "Ritengo sia fondamentale l'introduzione delle ranked da 3.0. Sono anni che la community chiede a gran voce una revisione del sistema delle partite classificate, che in questo caso andrà ad impattare soprattutto sull'assegnazione dei gradi, sull'abilità dei giocatori e sull'identificazione dei gradi in base alle skill dei player. Una cosa che servirà tantissimo perché sono il cuore pulsante di Rainbow Six Siege. Credo che l'anno 11 già solo per questo sia fondamentale, oltre alle tantissime novità che abbiamo visto".
Anche Marco individua un nodo importante dell'Anno 11 nel modo in cui i giocatori si sfideranno: "Trovo molto interessante il fatto che stiano esplorando modalità arcade, come quella 1v1 e 3v3, che non sono sullo stesso livello delle ranked eppure sono amate dai giocatori, sia da quelli più casual e da coloro che si vogliono mettere in gioco affrontando i propri compagni di squadra dimostrando chi è più forte".
Abbiamo fatto la stessa domanda anche a Mills, chiedendogli una riflessione su Siege rispetto però al mercato attuale. Perché il gioco Ubisoft è unico: se si vuole giocare ad uno sparatutto tattico 5v5 come Siege c'è solo Siege. E il panorama attuale ci ha mostrato sia esempi virtuosi che disastrosi: ex sviluppatori DICE che hanno trovato la loro strada con ARC Raiders, Ex sviluppatori che hanno affrontato il debutto disastroso con Highguard e un Marathon di Bungie all'orizzonte. Tutti alla ricerca di qualcosa di nuovo ma inseguendo sempre il trend.
E se un giorno arrivasse un competitor diretto di Siege? La risposta di Mills può sembrare molto prevedibile, ma mentre ci parlava abbiamo visto l'intensità e il trasporto emotivo dello sviluppatore, che è davvero innamorato del suo gioco. "Il cuore di Siege è unico. Parliamo di un'eredità di 10 anni, di memoria, esperienza e community. Niente potrà mai catturare davvero quell'essenza. Il nostro obiettivo è reinvestire in questo nucleo e proteggerlo a tutti i costi. Questo non significa che smetteremo di sperimentare, ma sappiamo cos'è che rende Siege speciale. Le fondamenta di Siege poggiano sulle radici del franchise di Rainbow Six ed è così che continueremo a offrire un'esperienza autentica per i prossimi 10 anni".