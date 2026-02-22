Il sedere di Solid Snake è quasi sodo come un tempo, grazie a Rainbow Six Siege

Solid Snake viene ricordato per tanti motivi. La sua intelligenza, la sua abilità spionistica, i suoi forti principi morali. Inoltre, ha un gran bel sedere. Purtroppo, negli anni in alcune opere - come Fortnite e Smash Bros. - il lato B del personaggio di Kojima è stato appiattito, per il dispiacere dei fan amanti dei modelli poligonali ben pasciuti.

Una galleria dei sederi di Solid Snake

Come potete vedere nel post di HEITAIs qui sotto, il lato B di Solid Snake era ben delineato in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e anche in Super Smash Bros. Brawl, ma in Super Smash Bros. Ultimate e Fortnite non aveva ottenuto grande attenzione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Rainbow Six Siege ha riportato il personaggio verso la giusta strada. Certo, non è ancora sodo e voluminoso come un tempo, ma forse dobbiamo solo dargli il tempo di ritornare in forma, fare qualche squat con i pesi e mangiare un po' di sane calorie.

Ora la speranza è che Konami si senta pronta per un nuovo capitolo dedicato al personaggio e soprattutto rispetti l'eredità di Kojima in tutti i dettagli, chiappe comprese.

Segnaliamo infine che Konami ha rimosso alcuni Metal Gear dal PlayStation Store senza nessun avviso.