5

Il sedere di Solid Snake è quasi sodo come un tempo, grazie a Rainbow Six Siege

La visione artistica e autoriale di Hideo Kojima e del suo team ci aveva donato un Solid Snake con un lato B davvero sodo, ma negli anni molte opere lo avevano reso piatto. Ora, Rainbow Six Siege sta tornando alle origini.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/02/2026
Il sedere di Solid Snake
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Articoli News Video Immagini

Solid Snake viene ricordato per tanti motivi. La sua intelligenza, la sua abilità spionistica, i suoi forti principi morali. Inoltre, ha un gran bel sedere. Purtroppo, negli anni in alcune opere - come Fortnite e Smash Bros. - il lato B del personaggio di Kojima è stato appiattito, per il dispiacere dei fan amanti dei modelli poligonali ben pasciuti.

Ora, però, la visione artistica di Kojima sta tornando al centro della scena, grazie alla collaborazione con Rainbow Six Siege.

Una galleria dei sederi di Solid Snake

Come potete vedere nel post di HEITAIs qui sotto, il lato B di Solid Snake era ben delineato in Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e anche in Super Smash Bros. Brawl, ma in Super Smash Bros. Ultimate e Fortnite non aveva ottenuto grande attenzione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Rainbow Six Siege ha riportato il personaggio verso la giusta strada. Certo, non è ancora sodo e voluminoso come un tempo, ma forse dobbiamo solo dargli il tempo di ritornare in forma, fare qualche squat con i pesi e mangiare un po' di sane calorie.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 includerà i contenuti a tema Assassin's Creed e Monster Hunter Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 includerà i contenuti a tema Assassin's Creed e Monster Hunter

Ora la speranza è che Konami si senta pronta per un nuovo capitolo dedicato al personaggio e soprattutto rispetti l'eredità di Kojima in tutti i dettagli, chiappe comprese.

Segnaliamo infine che Konami ha rimosso alcuni Metal Gear dal PlayStation Store senza nessun avviso.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il sedere di Solid Snake è quasi sodo come un tempo, grazie a Rainbow Six Siege