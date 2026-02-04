Nintendo Switch 2 ha venduto meno del previsto in occidente, ammette il presidente

Nel corso di un incontro con gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso che Nintendo Switch 2 ha venduto meno del previsto in occidente, definendo le prestazioni della console "leggermente più deboli rispetto alle aspettative."

"Sebbene le nostre previsioni sui volumi globali di vendita di hardware e software restino invariate, la suddivisione per area geografica e per prodotto si basa su ipotesi diverse rispetto alle stime annunciate in occasione dei risultati finanziari del secondo trimestre", ha spiegato Furukawa.

"Inoltre, come sapete, il volume delle vendite hardware all'interno del mercato giapponese ha superato le nostre aspettative, mentre le vendite all'estero sono state leggermente inferiori rispetto a quanto previsto", ha aggiunto aggiunto infine il presidente di Nintendo.

Peraltro, come riportato nelle scorse ore, le azioni di Nintendo sono crollate in borsa nonostante i numeri importanti realizzati dalla sua nuova console.