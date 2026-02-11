Windows 11 26H1: Microsoft conferma i PC con Snapdragon X2, ma i nuovi chip NVIDIA sembrano spariti dai radar

Ora Microsoft scioglie almeno uno dei dubbi e chiarisce che la versione 26H1 sarà effettivamente riservata ai dispositivi equipaggiati con Snapdragon X2 , attesi per l'inizio del 2026. Restano invece senza conferma le tempistiche legate ai sistemi NVIDIA, che non hanno ancora una finestra di lancio definita.

A che cosa serve Windows 11 26H1

Nel post ufficiale l'azienda definisce Windows 11 26H1 come una release orientata ai nuovi modelli, senza alcuna distribuzione estesa agli utenti già attivi. La scelta conferma l'intenzione di usare questa versione come base per la fase iniziale dell'ecosistema Arm di nuova generazione. Viene inoltre ribadito che per la maggior parte dei PC in circolazione non cambia nulla. Le versioni 24H2 e 25H2 continuano a essere le raccomandazioni per ambienti professionali e non subiscono modifiche ai criteri di supporto.

Microsoft ha confermato che l'aggiornamento è pensato per la nuova generazione di PC Windows on Arm

Microsoft precisa che il ciclo di aggiornamenti annuali resta collocato nella seconda metà dell'anno, come avviene da diverse generazioni. Questo aspetto risulta rilevante perché 26H1 non va considerato come l'aggiornamento successivo a 25H2, ma come una deviazione parallela, costruita su una base tecnica distinta. La società specifica infatti che 26H1 si appoggia a un core diverso rispetto alle versioni principali del sistema e che questa scelta limita la compatibilità con i futuri rilasci.

Oltre alle indicazioni generali arrivano alcuni vincoli pratici. Windows 11 26H1 non sarà proposto come aggiornamento in place per chi utilizza 24H2 o 25H2 e non avrà alcun impatto sui PC già sul mercato. I dispositivi che verranno venduti con questa release riceveranno i consueti pacchetti mensili di sicurezza e qualità, ma non potranno accedere agli aggiornamenti hotpatch, una funzione che resta legata ad altre versioni del sistema. È un dettaglio tecnico non irrilevante, perché segnala che 26H1 nasce per esigenze specifiche e non per diventare un punto di riferimento generale.

Un altro elemento significativo riguarda la roadmap del software nei prossimi anni. I PC basati su Snapdragon X2 con Windows 11 26H1 non passeranno alla feature update del secondo semestre 2026. Microsoft conferma che la transizione avverrà in un momento successivo, attraverso un rilascio futuro che riallineerà queste macchine al percorso standard. Si tratta quindi di un ciclo distinto, pensato per accompagnare il debutto della nuova piattaforma hardware senza interferire con la continuità della linea principale.

Nel testo manca poi qualsiasi riferimento alle soluzioni Arm targate NVIDIA, nonostante le indiscrezioni insistenti su un possibile ingresso nel mercato dei PC di fascia alta. L'assenza di informazioni indica che l'azienda non considera questi modelli parte del perimetro 26H1, almeno nella fase iniziale. Se i dispositivi con chip NVIDIA N1 e N1x arriveranno davvero, potrebbero quindi adottare una release differente o essere integrati in una fase successiva della roadmap.