Jensen Huang svela i piani di NVIDIA per i nuovi PC IA: debutto nel 2026 con bassi consumi e alte prestazioni

NVIDIA lancerà nella seconda metà del 2026 i nuovi chip AI PC N1/N1X, sviluppati con MediaTek. Basati su architettura ARM e processo a 3 nm.

Nonostante la delusione di molti appassionati durante il CES 2026, dove NVIDIA non ha presentato alcuna nuova GPU consumer, l'azienda guidata da Jensen Huang ha in realtà in serbo una novità di grande rilievo per il mondo gaming e PC. Durante una recente visita a Taiwan, il CEO ha infatti confermato ufficialmente l'arrivo del tanto atteso chip "AI PC", previsto per la seconda metà del 2026. Il nuovo processore, sviluppato in collaborazione con MediaTek, sarà progettato per offrire un equilibrio ideale tra bassi consumi energetici ed elevata potenza di calcolo, con un focus particolare sui carichi di lavoro legati all'edge AI.

L'architettura dei chip NVIDIA I chip in questione, noti internamente come N1 e N1X, saranno SoC basati su architettura ARM, ispirati al design del GB10 Superchip utilizzato nella piattaforma DGX Spark. Nvidia non abbandona Shield TV: aggiornamenti garantiti e nuovo hardware ancora possibile Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati svelati completamente, è già noto che verranno prodotti con il processo produttivo a 3 nm di TSMC e supporteranno Windows on ARM, segnalando l'ambizione di NVIDIA di entrare in modo deciso nel mercato dei PC consumer alternativi alle tradizionali soluzioni x86. Secondo le indiscrezioni, il debutto dei chip N1/N1X era inizialmente previsto prima, ma NVIDIA avrebbe deciso di posticipare il lancio al 2026 perché non pienamente soddisfatta delle prime versioni dei SoC.