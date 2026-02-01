Jensen Huang svela i piani di NVIDIA per i nuovi PC IA: debutto nel 2026 con bassi consumi e alte prestazioni

Nonostante la delusione di molti appassionati durante il CES 2026, dove NVIDIA non ha presentato alcuna nuova GPU consumer, l'azienda guidata da Jensen Huang ha in realtà in serbo una novità di grande rilievo per il mondo gaming e PC. Durante una recente visita a Taiwan, il CEO ha infatti confermato ufficialmente l'arrivo del tanto atteso chip "AI PC", previsto per la seconda metà del 2026.
Il nuovo processore, sviluppato in collaborazione con MediaTek, sarà progettato per offrire un equilibrio ideale tra bassi consumi energetici ed elevata potenza di calcolo, con un focus particolare sui carichi di lavoro legati all'edge AI.
L'architettura dei chip NVIDIA
I chip in questione, noti internamente come N1 e N1X, saranno SoC basati su architettura ARM, ispirati al design del GB10 Superchip utilizzato nella piattaforma DGX Spark.
Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati svelati completamente, è già noto che verranno prodotti con il processo produttivo a 3 nm di TSMC e supporteranno Windows on ARM, segnalando l'ambizione di NVIDIA di entrare in modo deciso nel mercato dei PC consumer alternativi alle tradizionali soluzioni x86.
Secondo le indiscrezioni, il debutto dei chip N1/N1X era inizialmente previsto prima, ma NVIDIA avrebbe deciso di posticipare il lancio al 2026 perché non pienamente soddisfatta delle prime versioni dei SoC.
Le nuove versioni dei chip NVIDIA
È probabile che i nuovi chip rappresentino una versione ridimensionata del GB10 Superchip, con meno core e configurazioni semplificate, così da mantenere un TDP compatibile con i dispositivi consumer. Sul fronte grafico, non si esclude la presenza di un chiplet RTX integrato, una mossa che permetterebbe a NVIDIA di testare le proprie tecnologie grafiche avanzate prima nell'ecosistema ARM, per poi estenderle eventualmente anche al mondo x86.
Il contesto di mercato gioca a favore di questa strategia: l'interesse crescente per le applicazioni AI locali e il buon riscontro ottenuto da soluzioni come Intel Panther Lake hanno acceso i riflettori sul segmento laptop e dispositivi compatti.