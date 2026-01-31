Nvidia non abbandona Shield TV: aggiornamenti garantiti e nuovo hardware ancora possibile

A più di un decennio dal lancio, Nvidia non ha alcuna intenzione di mettere da parte Shield TV. Anzi, il supporto software continua e l'ipotesi di nuovo hardware, pur senza piani concreti, resta sul tavolo.

Dieci anni di Shield TV: un progetto nato “per uso interno”

In un'intervista rilasciata ad Ars Technica, Andrew Bell di Nvidia ha raccontato come Shield TV sia nata inizialmente come un progetto interno. L'idea era semplice: creare un media streamer di altissima qualità, potente e fuori dall'ecosistema Apple, pensato prima di tutto per i dipendenti Nvidia stessi.

A dare la spinta decisiva alla commercializzazione sarebbe stato direttamente Jensen Huang, che secondo Bell avrebbe incoraggiato il team a "venderlo al pubblico" e promesso un supporto praticamente senza scadenza. Una filosofia che spiega perché persino la prima Shield del 2015 sia ancora oggi supportata ufficialmente.