Nvidia non abbandona Shield TV: aggiornamenti garantiti e nuovo hardware ancora possibile

A più di un decennio dal lancio, Nvidia non ha alcuna intenzione di mettere da parte Shield TV. Anzi, il supporto software continua e l'ipotesi di nuovo hardware, pur senza piani concreti, resta sul tavolo.
Dieci anni di Shield TV: un progetto nato “per uso interno”
In un'intervista rilasciata ad Ars Technica, Andrew Bell di Nvidia ha raccontato come Shield TV sia nata inizialmente come un progetto interno. L'idea era semplice: creare un media streamer di altissima qualità, potente e fuori dall'ecosistema Apple, pensato prima di tutto per i dipendenti Nvidia stessi.
A dare la spinta decisiva alla commercializzazione sarebbe stato direttamente Jensen Huang, che secondo Bell avrebbe incoraggiato il team a "venderlo al pubblico" e promesso un supporto praticamente senza scadenza. Una filosofia che spiega perché persino la prima Shield del 2015 sia ancora oggi supportata ufficialmente.
Aggiornamenti ancora attivi e produzione in corso
Nonostante siano passati più di cinque anni dall'ultimo modello hardware, Nvidia continua a rilasciare aggiornamenti software, con l'ultimo update arrivato a novembre. Bell ha sottolineato che la produzione non si è mai fermata, perché "ogni settimana c'è sempre lo stesso numero di persone che spunta fuori per comprare Shield".
Di conseguenza, sia il supporto software sia la produzione dell'attuale Shield TV non termineranno "nel prossimo futuro", confermando la longevità unica del dispositivo nel panorama Android TV e Google TV.
La parte più interessante riguarda però il futuro. Bell ha ammesso che in Nvidia si continua a sperimentare in laboratorio con nuovi concept legati a Shield TV. Se dovesse emergere qualcosa di davvero entusiasmante, l'azienda non escluderebbe affatto un ritorno con un nuovo modello.
In caso di nuova generazione, le priorità sarebbero chiare: supporto a tecnologie video più moderne come AV1, HDR10+, miglioramenti a Dolby Vision e, magari, anche un telecomando rivisto - possibilmente senza il famigerato tasto Netflix, inserito nel 2019 per rispettare requisiti di certificazione particolarmente stringenti.