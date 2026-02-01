Secondo gli ultimi rumor, iPhone Fold avrà la batteria più grande che Apple abbia mai usato, con una capacità pari a oltre 5.500 mAh che andrebbe a superare le specifiche dell'attuale iPhone 17 Pro Max, fermo a 5.088 mAh.
Le motivazioni dietro una scelta del genere da parte della casa di Cupertino sarebbero legate a una questione di pura e semplice concorrenza, visto che molti produttori hanno cominciato a utilizzare celle al silicio-carbonio, capaci di garantire autonomie eccezionali.
A rendere possibile l'implementazione di una batteria così grande sarebbe il design stesso di iPhone Fold, che dovrebbe ricordare due iPhone Air affiancati e aumentare in tal modo la superficie utilizzabile per alloggiare appunto la batteria.
Ulteriori voci parlano di un corpo in lega di titanio e di una camera di vapore al fine di ottimizzare la gestione termica del dispositivo, come già fatto nei modelli premium più recenti.
Un dispositivo particolarmente atteso
Come ricorderete, sono ormai alcuni anni che si parla dell'iPhone pieghevole, e dopo l'ingresso di alcuni importanti produttori in questo segmento sembra sia arrivato anche il turno di Apple, che come per ogni cosa punta a stabilire nuovi standard.
Peraltro pare che un ulteriore aumento dell'autonomia sarà garantito dal chipset A20 Pro, il primo realizzato con un processo produttivo a 2nm, dotato di un'efficienza energetica ancora migliore grazie a core progettati per alte prestazioni e bassi consumi.