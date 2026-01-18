L'autore di Rust vuole salvare New World dalla chiusura offrendo 25 milioni di dollari ad Amazon

McFarlane ha fatto la sua offerta in un post via social, dunque risulta difficile prenderla completamente sul serio, ma considerando il personaggio in questione non è escluso che l'intenzione ci sia.

New World: Aeternum è un MMO di Amazon Games che, dopo un avvio veramente promettente, ha gradualmente perso spinta e verrà infine chiuso con lo spegnimento dei server previsto per il 31 gennaio 2027, ma la questione ha scatenato vari dibattiti perché il gioco potrebbe avere ancora molto da dire.

Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio della prossima chiusura di New World: Aeternum ma potrebbe forse esserci un epilogo diverso per il gioco, considerando che Alistair McFarlane, autore di Rust e capo di Facepunch Studios, ha offerto ben 25 milioni di dollari ad Amazon Games per poter salvare il gioco .

Un'offerta difficile da prendere sul serio

Il COO e director di Facepunch Studios ha riferito che "i giochi non dovrebbero mai morire" e ha lanciato un "25 milioni, ultima offerta" ad Amazon Games, ma chiaramente non si tratta proprio della modalità corretta per fare affari di questo tipo.



Vista la situazione, tuttavia, la proposta non è ancora stata presa molto sul serio e ha attirato anche risposte piuttosto esilaranti, come quella del community director di PocketPair, il team di Palworld, il quale ha proposto "Facciamo a metà se pubblicheremo l'alpha originale di NW come modalità di gioco separata", al che McFarlane ha risposto con un entusiastico "certo che sì".

Notevole anche l'apporto di Simon Collins-Laflamme, il creatore di Hytale che proprio in questi giorni è stato lanciato in accesso anticipato incontrando un notevole successo e che, giustamente, si è proposto come esperto in questo genere di cose: "Se hai bisogno di consigli sull'acquisto di giochi cancellati, fammi sapere", ha scritto.