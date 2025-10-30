L'MMO de Il Signore degli Anelli di Amazon sarebbe stato cancellato, dice una sviluppatrice licenziata

Amazon, come ben saprete, ha licenziato in massa parte della propria forza lavoro e questo ha avuto un impatto anche sulla divisione videoludica. Secondo quanto indicato da un ex-ingegnere presso Amazon Games, l'editore ha anche cancellato l'MMO de Il Signore degli Anelli al quale stava lavorando.
Parliamo di Ashleigh Amrine, che ha annunciato di aver perso il proprio lavoro tramite LinkedIn. "Questa mattina sono stata coinvolta dei licenziamenti di Amazon Games, insieme ai miei talentuosi e incredibili colleghi di New World e insieme alla cancellazione del nostro gioco di punta de Il Signore degli Anelli".
Cosa è accaduto con gli MMO de Il Signore degli Anelli di Amazon
Ricordiamo anche che non è la prima volta che Amazon cancella un MMO de Il Signore degli Anelli. Nel 2019 era stata annunciata una collaborazione con la compagnia cinese Leyou, ma nel 2021 a causa di una apparente disputa contrattuale dopo l'acquisizione di Leyou da parte di Tencent il gioco è stato cancellato.
Nel 2023 Amazon ha poi annunciato il secondo tentativo di lavorare all'MMO de Il Signore degli Anelli, con una collaborazione con Embracer che ha i diritti videoludici sul franchise. Il gioco venne definito una "avventura MMO a mondo aperto e persistente", che avrebbe seguito gli eventi de Lo Hobbit e dell'intera trilogia de Il Signore degli Anelli, andando però poi oltre tali racconti.
Amrine ha affermato anche che "è sempre difficile vedere un team di alto livello dover vivere una situazione di questo tipo. Sono stata fortunata di aver lavorato con alcuni degli sviluppatori più abili, creativi e gentili che ho mai incontrato".
Ricordiamo che sono 14.000 i licenziamenti di Amazon.