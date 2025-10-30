L'MMO de Il Signore degli Anelli di Amazon sarebbe stato cancellato, dice una sviluppatrice licenziata

Amazon, come ben saprete, ha licenziato in massa parte della propria forza lavoro e questo ha avuto un impatto anche sulla divisione videoludica. Secondo quanto indicato da un ex-ingegnere presso Amazon Games, l'editore ha anche cancellato l'MMO de Il Signore degli Anelli al quale stava lavorando.

Parliamo di Ashleigh Amrine, che ha annunciato di aver perso il proprio lavoro tramite LinkedIn. "Questa mattina sono stata coinvolta dei licenziamenti di Amazon Games, insieme ai miei talentuosi e incredibili colleghi di New World e insieme alla cancellazione del nostro gioco di punta de Il Signore degli Anelli".