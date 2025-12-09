I BAFTA Game Awards 2026 hanno annunciato la lista dei giochi selezionati finora

I BAFTA Game Awards 2026 hanno annunciato la longlist dei sessantaquattro giochi che verranno considerati dalla giuria al fine di stilare le nomination per le diverse categorie.
L'elenco include diversi nomi di spessore, com'era lecito attendersi; in particolare per la categoria Best Game, che andrà a incoronare il miglior titolo dell'anno secondo le preferenze degli oltre 1.700 membri votanti di BAFTA.
I membri in questione esprimeranno i propri voti il prossimo febbraio per le categorie Best Game e British Game, mentre le altre sezioni verranno valutate da giurie specializzate, con l'annuncio delle nomination previsto per il 12 marzo 2026.
Per quanto riguarda infine la cerimonia di assegnazione dei premi, l'evento verrà trasmesso venerdì 17 aprile 2026.
La longlist
La longlist per la categoria Best Game include giochi come Clair Obscur: Expedition 33, appena premiato come gioco dell'anno da Time Magazine, ma anche Blue Prince, ARC Raiders, Hades 2 e altri ancora.
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones e L'Antico Cerchio
- Split Fiction
Per quanto riguarda invece l'elenco con i sessantaquattro titoli selezionati finora:
- Absolum
- Age of Empires 2: Definitive Edition
- and Roger
- ARC Raiders
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- BALL x PIT
- Battlefield 6
- Blue Prince
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Cyberpunk 2077
- Date Everything!
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dead Take
- despelote
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Dune: Awakening
- EA Sports FC 26
- Elden Ring Nightreign
- F1 25
- Fallout 76
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones e l'Antico Cerchio
- Is This Seat Taken?
- Jurassic World Evolution 3
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Leggende Pokémon: Z-A
- LEGO Party!
- Lies of P: Overture
- Little Nightmares 3
- Mafia: Terra Madre
- Mario Kart World
- Marvel Rivals
- Monument Valley 3
- No Man's Sky
- PEAK
- PowerWash Simulator 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Sea of Thieves
- Silent Hill f
- Sonic Racing: CrossWorlds
- South of Midnight
- Split Fiction
- Still Wakes the Deep: Siren's Rest
- Sword of the Sea
- The Alters
- The Elder Scrolls Online
- The Midnight Walk
- The Rogue Prince of Persia
- Tiny Bookshop
- Two Point Museum
- Vampire Survivors
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Warhammer 40.000: Space Marine 2