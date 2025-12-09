Slitherine ha annunciato Headquarters: Cold War, uno strategico a turni ambientato durante la Guerra Fredda

Nel corso dello Slitherine Next è stato annunciato Headquarters: Cold War per PC , uno strategico a turni ambientato in un ipotetico conflitto tra NATO e URSS nel 1984 . I giocatori potranno guidare entrambe le fazioni in due campagne principali, ciascuna composta da 10 missioni, e in una serie di mappe per le schermaglie, progettate per essere rigiocabili.

Altre informazioni

Il sistema di combattimento è basato su una filosofia "facile da imparare, difficile da padroneggiare" ed è dotato di profondità tattica e realismo: le unità hanno corazze dettagliate (anteriore, posteriore, laterale e superiore), il terreno e gli ostacoli offrono copertura direzionale, veicoli ed edifici distrutti creano nuove opportunità tattiche, e l'altitudine e l'ambiente aggiungono imprevedibilità agli scontri.

I giocatori possono gestire elicotteri da trasporto e da attacco, usare le abilità speciali del quartier generale, come rifornimenti, MLRS, attacchi aerei e persino armi nucleari tattiche, e sfruttare gli alberi delle abilità degli ufficiali per personalizzare le loro strategie in tutti i campi.

In Headquarters: Cold War si può fare davvero molto, tra combattimenti ravvicinati, interrogatori sul campo, camuffamenti e tanto altro. Il gameplay è stato bilanciato per riflettere la tecnologia dell'epoca, per quanto lo scenario sia immaginario.

Tra una battaglia e l'altra, i giocatori possono aggiornare e personalizzare le unità, assegnare eroi con abilità uniche e ricomporre il proprio esercito. Ogni unità andrà protetta, perché perderle può compromettere mobilità e potenza di fuoco.

Il gioco include anche un Map Editor per creare mappe personalizzate da zero, sia per le schermaglie che per il multiplayer, permettendo di plasmare il terreno, piazzare obiettivi e realizzare scenari tattici unici.

Headquarters: Cold War può essere giocato in modalità single player, tra campagne e schermaglie contro l'IA, oppure online fino a 4 giocatori, con supporto a battaglie cooperative 2v2 e modalità asincrona tramite il sistema CombatHQ di Slitherine. Per adesso non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Nel corso dello stesso evento è stato annunciato anche Bolt Action.