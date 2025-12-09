Stargate: Timekeepers è stato annunciato anche per Xbox Series X e S e PlayStation 5

Nel corso dell'evento Slitherine Next, è stato annunciato che il tattico stealth Stargate: Timekeepers uscirà anche su console. Più precisamente su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Quindi la versione PC non si sentirà più sola, visto l'arrivo sulle altre piattaforme. Per adesso i dettagli latitano, nel senso che il gioco è ben conosciuto, ma non conosciamo la data d'uscita delle nuove versioni. Comunque sia, i fan della serie Stargate saranno contenti.