Stargate: Timekeepers è stato annunciato anche per Xbox Series X e S e PlayStation 5

Nel corso dell'evento Slitherine Next, è stato annunciato che il tattico stealth Stargate: Timekeepers uscirà anche su console. Più precisamente su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Quindi la versione PC non si sentirà più sola, visto l'arrivo sulle altre piattaforme. Per adesso i dettagli latitano, nel senso che il gioco è ben conosciuto, ma non conosciamo la data d'uscita delle nuove versioni. Comunque sia, i fan della serie Stargate saranno contenti.
Una serie originale
In Stargate: Timekeepers si guida un team di specialisti lungo una campagna narrativa che racconta una storia completamente nuova ambientata nell'universo di Stargate SG-1. L'obiettivo è quello di infiltrare una squadra dietro le linee nemiche, per un gameplay simil Commandos.
Il gioco riprende dagli eventi accaduti alla fine della settima stagione della serie TV Stargate SG-1, per poi procedere su di una strada tutta sua. La campagna single player è articolata in 14 missioni. Su PC sono state pubblicate in due momenti distinti, ma su console faranno da subito parte del pacchetto. L'avventura inizia durante la Battaglia dell'Antartide, dove il comandante Eva McCain e il suo team supportano SG-1 contro la flotta di Anubis.
Subito dopo, Eva e la sua squadra di specialisti ricevono una nuova missione che comprende: aiutare la Resistenza Jaffa, impedire dei rituali brutali, colpire l'esercito di Moloc e cercare un'alleanza con gli Unas.
Ogni personaggio possiede abilità uniche: giocando con intelligenza e combinandole si possono eliminare i nemici in rapida successione. La Modalità Tattica permette di sincronizzare perfettamente le azioni dei personaggi, per produrre azioni pensate quanto dinamiche.
