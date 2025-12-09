Slitherine ha annunciato l'acquisizione di Radio Commander e dei diritti di pubblicazione di Nightmare Frontier

In occasione dello Slitherine Next, l'editore ha annunciato l'acquisizione della proprietà intellettuale di Radio Commander e dei diritti di pubblicazione di Nightmare Frontier.

Slitherine, editore specializzato in strategici e wargame, ha annunciato durante l'evento Slitherine Next di aver acquisito la proprietà intellettuale della serie Radio Commander. Ha anche svelato di avere ottenuto i diritti di pubblicazione di Nightmare Frontier, un Tactical Extraction Looter attualmente in Accesso Anticipato e sviluppato da Ice Code Games. Si tratta di mosse volta a rafforzare la posizione dell'editore come punto di riferimento per gli appassionati di strategia su PC.

Radio Commander Come detto, Slitherine ha annunciato di aver acquisito i diritti di Radio Commander, ora rinominato Radio Commander: Vietnam '64. Si tratta di uno strategico dall'approccio unico, sviluppato da Serious Sim, che mette i giocatori nei panni di un comandante sul campo che impartisce ordini esclusivamente tramite comunicazioni radio alle unità impegnate in combattimento. +3 Senza alcun controllo visivo diretto del campo di battaglia, i giocatori devono fare affidamento sui rapporti delle loro unità, sulle mappe e sull'intuizione per prendere decisioni critiche. Questa prospettiva innovativa ha formato una comunità di appassionati, che apprezza il titolo per la sua originalità. Broken Arrow, la recensione del miglior strategico in tempo reale con conflitti su larga scala Meglio sarebbe parlare di serie, perchè Slitherine ha anche presentato Radio Commander: Pacific '41, il nuovo capitolo della serie. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il titolo porta i giocatori nelle isole e negli atolli del teatro del Pacifico, dove la Marina e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti combattono per strappare il controllo alle forze giapponesi. Il gioco amplia l'esperienza originale, introducendo nuove meccaniche, operazioni di portata più ampia, in una cornice storica drammatica.