La storia di Terminator: Dark Fate - Defiance prosegue con il DLC Evolution, appena annunciato

Durante lo Slitherine Next, evento annuale in cui vengono presentate tutte le novità dell'editore specializzato in strategici, è stato presentato Evolution , il nuovo DLC di Terminator: Dark Fate - Defiance , che arricchisce la storia del gioco e aggiunge diverse novità a quella che possiamo considerare come uno dei migliori Terminator videoludici di sempre.

Tutte le aggiunte di Evolution

Evolution è un'espansione narrativa, che aggiunge un'intera campagna single player, in cui la guerra per l'umanità raggiunge un nuovo fronte quando il tenente Church guida la Resistenza nelle gelide terre selvagge del Canada alla ricerca di nuovi alleati e di una nuova speranza. Nascosta nei complessi minerari e nei laboratori di ricerca sperimentale della Legione, sta emergendo una nuova razza di macchine assassine: Revs avanzati, progettati per essere veloci e per il combattimento ravvicinato, segnando il prossimo passo nell'evoluzione tecnologica della Legione.

Un nuovo scenario del DLC Evolution

Ma anche l'umanità sta evolvendo. Gli Integratori, una fazione radicale che sostiene l'ibridazione uomo-macchina, hanno scoperto le tecnologie sperimentali della Legione, formando un'alleanza instabile con le forze di Church, un patto che potrebbe ridefinire il futuro del genere umano.

Per il resto, la nuova campagna sarà formata da nove missioni, che raccontano la nuova fase della guerra. Si controlleranno sia le forze della Resistenza sia quelle degli Integratori, nelle lande ghiacciate del Canada; le missioni saranno di vario tipo, tra operazioni di sabotaggio, assedi e assalti su larga scala.

Nel corso dello stesso evento sono stati annunciati Bolt Action e Headquarters: Cold War, nonché le versioni console di Stargate: Timekeepers.