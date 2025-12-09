Bolt Action è il nuovo strategico hardcore di Slitherine, realizzato in collaborazione con Warlord Games

L'obiettivo di Bolt Action è quello di ricreare la sensazione di comandare delle miniature su di un vero tavolo da gioco. Stando a quanto annunciato, il titolo vuole catturare l'esperienza fisica e tattile che ha reso il sistema originale amato in tutto il mondo: dal ruotare la torretta di uno Sherman M4 per mettere sotto tiro un Tiger tedesco, all'infiltrare un plotone dietro una siepe o al riparo di una foresta, fino al manovrare un cecchino sulla sua basetta rotonda attraverso scenari che sembrano vivi e realizzati artigianalmente.

Uno strategico vero

Il gioco riprodurrà tutte le meccaniche del gioco da tavolo, come i test al morale delle truppe, o il posizionamento intelligente, che permetterà ai giocatori di inchiodare i plotoni nemici con fuoco sostenuto o incrociato.

Il titolo ricrea fedelmente le dinamiche di combattimento dell'originale, con assalti corpo a corpo, fuoco difensivo reattivo e campi visivi realistici, influenzati dal terreno, dalla sua elevazione e dagli ostacoli. Gli scenari richiamano i diorami classici da wargame, con boschi, edifici, fortificazioni e tanti altri elementi.

Il gioco include un Army Painter per la personalizzazione completa delle unità digitali, che richiama l'esperienza di assemblare e dipingere le miniature dal vero. La campagna single-player sarà dinamica e ambientata durante il D-Day, con le forze in campo che saranno storicamente accurate, tra Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Gli sviluppatori hhanno sottolineato l'importanza delle scelte tattiche del giocatore: tempismo, posizionamento e gestione degli ordini sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione per ottenere la vittoria. Marco Alessandro Minoli di Slitherine ha evidenziato come il gioco unisca autenticità e meccaniche strategiche tipiche dei videogiochi, mentre Peter Gosling di Warlord Games ha espresso entusiasmo per la trasposizione digitale del loro pluripremiato gioco da tavolo.

L'uscita di Bolt Action è prevista per il 2026 su PC, con ulteriori dettagli che saranno rivelati nei prossimi mesi.

Nel corso dell'evento, è stato annunciato anche Headquarters: Cold War.