Bolt Action è il nuovo strategico hardcore di Slitherine, realizzato in collaborazione con Warlord Games

Durante il Next Live, il suo showcase annuale, Slitherine ha svelato Bolt Action, un nuovo strategico a turni hardcore ambientato durante la Seconda Guerra mondiale, realizzato in collaborazione con gli specialisti di Warlord Games, l'acclamato editore del famosissimo sistema di gioco da tavolo con miniature.
L'obiettivo di Bolt Action è quello di ricreare la sensazione di comandare delle miniature su di un vero tavolo da gioco. Stando a quanto annunciato, il titolo vuole catturare l'esperienza fisica e tattile che ha reso il sistema originale amato in tutto il mondo: dal ruotare la torretta di uno Sherman M4 per mettere sotto tiro un Tiger tedesco, all'infiltrare un plotone dietro una siepe o al riparo di una foresta, fino al manovrare un cecchino sulla sua basetta rotonda attraverso scenari che sembrano vivi e realizzati artigianalmente.
Uno strategico vero
Il gioco riprodurrà tutte le meccaniche del gioco da tavolo, come i test al morale delle truppe, o il posizionamento intelligente, che permetterà ai giocatori di inchiodare i plotoni nemici con fuoco sostenuto o incrociato.
Il titolo ricrea fedelmente le dinamiche di combattimento dell'originale, con assalti corpo a corpo, fuoco difensivo reattivo e campi visivi realistici, influenzati dal terreno, dalla sua elevazione e dagli ostacoli. Gli scenari richiamano i diorami classici da wargame, con boschi, edifici, fortificazioni e tanti altri elementi.
Il gioco include un Army Painter per la personalizzazione completa delle unità digitali, che richiama l'esperienza di assemblare e dipingere le miniature dal vero. La campagna single-player sarà dinamica e ambientata durante il D-Day, con le forze in campo che saranno storicamente accurate, tra Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Gli sviluppatori hhanno sottolineato l'importanza delle scelte tattiche del giocatore: tempismo, posizionamento e gestione degli ordini sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione per ottenere la vittoria. Marco Alessandro Minoli di Slitherine ha evidenziato come il gioco unisca autenticità e meccaniche strategiche tipiche dei videogiochi, mentre Peter Gosling di Warlord Games ha espresso entusiasmo per la trasposizione digitale del loro pluripremiato gioco da tavolo.
L'uscita di Bolt Action è prevista per il 2026 su PC, con ulteriori dettagli che saranno rivelati nei prossimi mesi.
