Ai The Game Awards vedremo il primo gioco di Wildflower, lo studio del director di The Last of Us

Durante i The Game Awards assisteremo alla presentazione del primo gioco di Wildflower Interactive, lo studio fondato dal director di The Last of Us, Bruce Straley: lo ha annunciato Geoff Keighley con il teaser che trovate qui sotto.
Entrato in Naughty Dog negli anni '90 come texture artist, Straley si è rapidamente distinto all'interno dell'azienda, dimostrando di poter coordinare il lavoro del team e distinguendosi già a partire dalla trilogia di Jak and Daxter, ma lasciando davvero il segno in qualità di game director di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri.
L'ormai iconico approccio alla narrazione, con il passaggio dalle sequenze di intermezzo all'azione in-game, è stato ripreso da Straley in The Last of Us, che ha realizzato insieme a Neil Druckmann e che rappresenta ad oggi il suo lavoro più importante e significativo.
Bruce Straley ha lasciato Naughty Dog nel 2017, dopo aver diretto anche Uncharted 4: Fine di un Ladro, prendendosi un periodo di pausa per poi fondare appunto Wildflower Interactive, uno studio indipendente nato allo scopo di realizzare progetti più piccoli e sostenibili.
Un'edizione davvero interessante
Alla luce di quanto annunciato finora, fra cui la presentazione del nuovo Tomb Raider, sembra proprio che la nuova edizione dei The Game Awards sarà molto interessante e ricca di contenuti potenzialmente entusiasmanti.
Peraltro sembra che nelle scorse ore sia anche stato svelato il mistero legato alla statua di cui Geoff Keighley ha pubblicato una foto, che potrebbe puntare a un clamoroso ritorno.