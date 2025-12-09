4

Ai The Game Awards vedremo il primo gioco di Wildflower, lo studio del director di The Last of Us

Geoff Keighley ha annunciato che durante i The Game Awards verrà presentato il primo gioco di Wildflower Interactive, lo studio fondato da Bruce Straley, game director di The Last of Us.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/12/2025
Un'immagine dal teaser di Wildflower Interactive

Durante i The Game Awards assisteremo alla presentazione del primo gioco di Wildflower Interactive, lo studio fondato dal director di The Last of Us, Bruce Straley: lo ha annunciato Geoff Keighley con il teaser che trovate qui sotto.

Entrato in Naughty Dog negli anni '90 come texture artist, Straley si è rapidamente distinto all'interno dell'azienda, dimostrando di poter coordinare il lavoro del team e distinguendosi già a partire dalla trilogia di Jak and Daxter, ma lasciando davvero il segno in qualità di game director di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri.

L'ormai iconico approccio alla narrazione, con il passaggio dalle sequenze di intermezzo all'azione in-game, è stato ripreso da Straley in The Last of Us, che ha realizzato insieme a Neil Druckmann e che rappresenta ad oggi il suo lavoro più importante e significativo.

L'ex Naughty Dog Bruce Straley apre un nuovo team: è co-autore di Uncharted e Last of Us L'ex Naughty Dog Bruce Straley apre un nuovo team: è co-autore di Uncharted e Last of Us

Bruce Straley ha lasciato Naughty Dog nel 2017, dopo aver diretto anche Uncharted 4: Fine di un Ladro, prendendosi un periodo di pausa per poi fondare appunto Wildflower Interactive, uno studio indipendente nato allo scopo di realizzare progetti più piccoli e sostenibili.

Un'edizione davvero interessante

Alla luce di quanto annunciato finora, fra cui la presentazione del nuovo Tomb Raider, sembra proprio che la nuova edizione dei The Game Awards sarà molto interessante e ricca di contenuti potenzialmente entusiasmanti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Peraltro sembra che nelle scorse ore sia anche stato svelato il mistero legato alla statua di cui Geoff Keighley ha pubblicato una foto, che potrebbe puntare a un clamoroso ritorno.

