Ai The Game Awards vedremo il primo gioco di Wildflower, lo studio del director di The Last of Us

Durante i The Game Awards assisteremo alla presentazione del primo gioco di Wildflower Interactive, lo studio fondato dal director di The Last of Us, Bruce Straley: lo ha annunciato Geoff Keighley con il teaser che trovate qui sotto.

Entrato in Naughty Dog negli anni '90 come texture artist, Straley si è rapidamente distinto all'interno dell'azienda, dimostrando di poter coordinare il lavoro del team e distinguendosi già a partire dalla trilogia di Jak and Daxter, ma lasciando davvero il segno in qualità di game director di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri.

L'ormai iconico approccio alla narrazione, con il passaggio dalle sequenze di intermezzo all'azione in-game, è stato ripreso da Straley in The Last of Us, che ha realizzato insieme a Neil Druckmann e che rappresenta ad oggi il suo lavoro più importante e significativo.

Bruce Straley ha lasciato Naughty Dog nel 2017, dopo aver diretto anche Uncharted 4: Fine di un Ladro, prendendosi un periodo di pausa per poi fondare appunto Wildflower Interactive, uno studio indipendente nato allo scopo di realizzare progetti più piccoli e sostenibili.