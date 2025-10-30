Samsung One UI 8.5 introdurrà i preset per la modalità Pro della fotocamera

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova versione dell'interfaccia offrirà controlli avanzati per fotografi esperti e appassionati, permettendo di salvare combinazioni di impostazioni come ISO, velocità dell'otturatore, lunghezza focale, bilanciamento del bianco e messa a fuoco .

Con l'arrivo di One UI 8.5, Samsung si prepara a introdurre una delle funzioni più richieste dagli utenti Galaxy: la possibilità di creare e salvare preset personalizzati nella modalità Pro della fotocamera .

Ogni preset potrà inoltre essere associato a una fotocamera specifica tra quelle disponibili sul dispositivo , inclusi gli obiettivi wide, ultrawide, teleobiettivo, super teleobiettivo e frontale. Questa granularità di controllo permetterà di ottimizzare l'esperienza fotografica per ogni lente, adattandosi alle diverse configurazioni presenti sui modelli Galaxy .

Non si tratta solo di personalizzazione: Samsung starebbe anche lavorando alla possibilità di condividere i preset con altri utenti Galaxy tramite l'app Quick Share , aprendo così la strada a una vera e propria community fotografica. Gli utenti potranno scambiarsi impostazioni ottimali per diversi scenari - come ritratti, notturne o paesaggi - rendendo la fotografia mobile ancora più collaborativa.

Quando debutterà One UI 8.5?

One UI 8.5 sarà basata su Android 16 e debutterà con la nuova serie Galaxy S26 prevista per il 2026. Sebbene il programma beta, inizialmente previsto per novembre 2025, possa subire un ritardo a causa dei piani di lancio della S26, le fughe di notizie indicano che lo sviluppo è già in fase avanzata.

One UI 8.5

Samsung non è il primo produttore Android a introdurre i preset fotografici - altri marchi come Xiaomi e Vivo offrono già soluzioni simili - ma con One UI 8.5 il colosso coreano colma finalmente una lacuna storica, rispondendo a una richiesta costante della sua community.