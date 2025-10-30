Samsung One UI 8.5 introdurrà i preset per la modalità Pro della fotocamera

Con l'arrivo di One UI 8.5, Samsung si prepara a introdurre una delle funzioni più richieste dagli utenti Galaxy: la possibilità di creare e salvare preset personalizzati nella modalità Pro della fotocamera.
Secondo le prime indiscrezioni, la nuova versione dell'interfaccia offrirà controlli avanzati per fotografi esperti e appassionati, permettendo di salvare combinazioni di impostazioni come ISO, velocità dell'otturatore, lunghezza focale, bilanciamento del bianco e messa a fuoco.
La funzione, scoperta da Android Authority analizzando il codice delle build interne di One UI 8.5, consentirà di passare rapidamente da un preset all'altro, senza dover regolare manualmente i parametri a ogni scatto.
Samsung, con la nuova One UI 8.5, vuole rendere possibile la condivisione dei preset
Non si tratta solo di personalizzazione: Samsung starebbe anche lavorando alla possibilità di condividere i preset con altri utenti Galaxy tramite l'app Quick Share, aprendo così la strada a una vera e propria community fotografica. Gli utenti potranno scambiarsi impostazioni ottimali per diversi scenari - come ritratti, notturne o paesaggi - rendendo la fotografia mobile ancora più collaborativa.
Ogni preset potrà inoltre essere associato a una fotocamera specifica tra quelle disponibili sul dispositivo, inclusi gli obiettivi wide, ultrawide, teleobiettivo, super teleobiettivo e frontale. Questa granularità di controllo permetterà di ottimizzare l'esperienza fotografica per ogni lente, adattandosi alle diverse configurazioni presenti sui modelli Galaxy.
Quando debutterà One UI 8.5?
One UI 8.5 sarà basata su Android 16 e debutterà con la nuova serie Galaxy S26 prevista per il 2026. Sebbene il programma beta, inizialmente previsto per novembre 2025, possa subire un ritardo a causa dei piani di lancio della S26, le fughe di notizie indicano che lo sviluppo è già in fase avanzata.
Samsung non è il primo produttore Android a introdurre i preset fotografici - altri marchi come Xiaomi e Vivo offrono già soluzioni simili - ma con One UI 8.5 il colosso coreano colma finalmente una lacuna storica, rispondendo a una richiesta costante della sua community.