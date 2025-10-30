Leggende Pokémon Z-A riceverà un importante aggiornamento a novembre che risolverà vari problemi alle quest

The Pokemon Company e Game Freak hanno intenzione di pubblicare un importante aggiornamento per Leggende Pokémon Z-A a novembre, che dovrebbe anche correggere vari problemi che sono emersi sulla progressione in alcune quest, compreso un inconveniente legato alla prima battaglia Mega Evoluzione con Rogue.

Si tratta di aggiustamenti particolarmente attesi dagli utenti, perché correggono problemi che si sono rivelati alquanto fastidiosi e che possono impedire il corretto avanzamento all'interno del gioco, dunque gli sviluppatori stanno cercando di pubblicarli il prima possibile.

Non c'è però ancora una tempistica ufficiale sul lancio dell'aggiornamento, tranne il fatto che dovrebbe arrivare nel corso di novembre, con il mese che è ormai in partenza questa settimana.