Leggende Pokémon Z-A riceverà un importante aggiornamento a novembre che risolverà vari problemi alle quest

The Pokemon Company e Game Freak hanno intenzione di pubblicare un importante aggiornamento per Leggende Pokémon Z-A a novembre, che dovrebbe anche correggere vari problemi che sono emersi sulla progressione in alcune quest, compreso un inconveniente legato alla prima battaglia Mega Evoluzione con Rogue.
Si tratta di aggiustamenti particolarmente attesi dagli utenti, perché correggono problemi che si sono rivelati alquanto fastidiosi e che possono impedire il corretto avanzamento all'interno del gioco, dunque gli sviluppatori stanno cercando di pubblicarli il prima possibile.
Non c'è però ancora una tempistica ufficiale sul lancio dell'aggiornamento, tranne il fatto che dovrebbe arrivare nel corso di novembre, con il mese che è ormai in partenza questa settimana.
Due ordini di problemi in particolare
In attesa di ulteriori informazioni più specifiche, sembra che il nuovo update vada a concentrarsi in particolare su due elementi emersi come particolarmente problematici in questa prima fase di Leggende Pokémon Z-A sul mercato.
La prima, come riferito, è il bug legato alla prima battaglia Mega Evoluzione con Rogue, che rappresenta un elemento di notevole importanza nel corso della storia.
La seconda area in cui l'update dovrebbe intervenire sono alcune missioni secondarie e il modo in cui queste si inseriscono nel ciclo giorno/notte che caratterizza la mappa del gioco, evidentemente con una migliore integrazione organica di queste nello scorrere del tempo all'interno del mondo di gioco.
Queste, in particolare, sono le note della patch riportate dagli sviluppatori:
- Se le scatole Pokémon si riempiono prima della prima lotta Megaevoluzione Rogue e il menu Scatole non è stato aperto in nessun momento prima che si riempissero, i tentativi di cattura dei Pokémon falliranno sempre. Inoltre, se in queste condizioni si tenta di svolgere una missione secondaria che consente di ricevere Pokémon, la missione verrà completata senza che venga concesso il Pokémon
- In alcune missioni secondarie, se l'ora del giorno cambia da giorno a notte nel momento esatto in cui una mossa colpisce il bersaglio, diventerà impossibile colpire il bersaglio in seguito, rendendo impossibile il proseguimento della missione secondaria
Proprio ieri abbiamo visto che nel nuovo spot di Leggende Pokémon: Z-A c'è Gaten Matarazzo di Stranger Things.