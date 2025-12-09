1

Star Wars diventa un gioco di carte collezionabili per PC e mobile

Zero36 Studio e CCG Lab hanno annunciato una collaborazione con Lucasfilm Games per realizzare un gioco di carte collezionabili basato sull'universo di Star Wars.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/12/2025
Un artwork di Star Wars

Zero36 Studio e CCG Lab hanno annunciato lo sviluppo di un gioco di carte collezionabili di Star Wars, realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games e in arrivo su PC, iOS e Android.

Al momento il progetto non ha un nome ufficiale né un periodo di uscita, ma l'entusiasmo degli autori è già palpabile. "L'opportunità di sviluppare un gioco ambientato nella galassia di Star Wars è per il nostro studio un grandissimo onore", ha dichiarato Hades Lu, responsabile di Zero36 Studio, in un comunicato stampa.

"Il nostro team si impegnerà a creare un viaggio coinvolgente, che sia all'altezza dell'eredità di Star Wars: un'esperienza che crediamo davvero saprà conquistare il cuore dei fan in tutta la galassia."

Il team responsabile di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere stato svelato Il team responsabile di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe essere stato svelato

"In quanto studio di sviluppo all'avanguardia, CCG Lab porta in questo progetto una grande quantità di creatività e passione", ha detto invece il CEO Cory Jones. "La nostra missione è quella di creare un'esperienza che catturi il brivido, l'avventura e l'anima di Star Wars, con un gioco che risulti immediatamente familiare e allo stesso tempo costantemente sorprendente."

"Insieme a Zero36 Studio e Lucasfilm Games, stiamo realizzando qualcosa di davvero entusiasmante per giocatori e fan: un'esperienza che celebra la gioia del gioco in una galassia lontana, lontana."

Un universo sconfinato a cui attingere

E così, mentre attendiamo di scoprire il "grosso gioco su Star Wars" che secondo un leaker verrà annunciato presto, la nuova partnership di Lucasfilm Games punta a portare su PC e mobile un GCC dal potenziale enorme, vista la ricchezza dell'universo a cui si ispira.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"La galassia di Star Wars, con la sua ampia rosa di personaggi iconici, è una combinazione perfetta per un gioco di carte collezionabili", ha detto infatti Douglas Reilly, vicepresidente e general manager di Lucasfilm Games.

"Siamo sicuri che la competenza unica di Zero36 Studio e CCG Lab li renda i team ideali per offrire un gioco di carte di Star Wars capace di portare in vita la saga in un modo nuovo per questo filone."

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars diventa un gioco di carte collezionabili per PC e mobile