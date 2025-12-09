Star Wars diventa un gioco di carte collezionabili per PC e mobile

Zero36 Studio e CCG Lab hanno annunciato lo sviluppo di un gioco di carte collezionabili di Star Wars, realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games e in arrivo su PC, iOS e Android.

Al momento il progetto non ha un nome ufficiale né un periodo di uscita, ma l'entusiasmo degli autori è già palpabile. "L'opportunità di sviluppare un gioco ambientato nella galassia di Star Wars è per il nostro studio un grandissimo onore", ha dichiarato Hades Lu, responsabile di Zero36 Studio, in un comunicato stampa.

"Il nostro team si impegnerà a creare un viaggio coinvolgente, che sia all'altezza dell'eredità di Star Wars: un'esperienza che crediamo davvero saprà conquistare il cuore dei fan in tutta la galassia."

"In quanto studio di sviluppo all'avanguardia, CCG Lab porta in questo progetto una grande quantità di creatività e passione", ha detto invece il CEO Cory Jones. "La nostra missione è quella di creare un'esperienza che catturi il brivido, l'avventura e l'anima di Star Wars, con un gioco che risulti immediatamente familiare e allo stesso tempo costantemente sorprendente."

"Insieme a Zero36 Studio e Lucasfilm Games, stiamo realizzando qualcosa di davvero entusiasmante per giocatori e fan: un'esperienza che celebra la gioia del gioco in una galassia lontana, lontana."