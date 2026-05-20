Reanimal ha superato il milione di giocatori, annuncia THQ Nordic

THQ Nordic ha annunciato che Reanimal ha superato il milione di giocatori: si tratta di un importante traguardo per l'avventura horror sviluppata da Tarsier Studios, che conferma il talento del team autore di Little Nightmares.
"Grazie agli oltre un milione di giocatori che hanno guidato gli orfani attraverso il terrificante mondo di Reanimal, da soli o in cooperativa!", si legge nel post pubblicato da publisher, che ha voluto celebrare in questo modo gli ottimi risultati raggiunti.
Lanciato lo scorso febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il nuovo titolo di Tarsier Studios riprende la formula che ha reso celebre il team svedese, puntando stavolta su di un'esperienza pensata per essere fruita da due giocatori in co-op.
I presupposti narrativi e le atmosfere non si discostano tuttavia dai precedenti lavori dello studio, a conferma di come questo genere di prodotti sia capace di affascinare un'ampia fetta di videogiocatori.
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