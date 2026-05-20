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Reanimal ha superato il milione di giocatori, annuncia THQ Nordic

THQ Nordic ha annunciato che Reanimal, l'avventura sviluppata da Tarsier Studios, ha superato quota un milione di giocatori fra PC e console.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/05/2026
Una scena di Reanimal
Reanimal
Reanimal
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THQ Nordic ha annunciato che Reanimal ha superato il milione di giocatori: si tratta di un importante traguardo per l'avventura horror sviluppata da Tarsier Studios, che conferma il talento del team autore di Little Nightmares.

"Grazie agli oltre un milione di giocatori che hanno guidato gli orfani attraverso il terrificante mondo di Reanimal, da soli o in cooperativa!", si legge nel post pubblicato da publisher, che ha voluto celebrare in questo modo gli ottimi risultati raggiunti.

Lanciato lo scorso febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, il nuovo titolo di Tarsier Studios riprende la formula che ha reso celebre il team svedese, puntando stavolta su di un'esperienza pensata per essere fruita da due giocatori in co-op.

Reanimal è piaciuto davvero tanto al compositore della serie Silent Hill Reanimal è piaciuto davvero tanto al compositore della serie Silent Hill

I presupposti narrativi e le atmosfere non si discostano tuttavia dai precedenti lavori dello studio, a conferma di come questo genere di prodotti sia capace di affascinare un'ampia fetta di videogiocatori.

Un'avventura inquietante

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Reanimal, il gioco propone un immaginario davvero notevolissimo e un gameplay impreziosito da efficaci momenti action, sebbene i ritmi della fase iniziale risultino un po' lenti.

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Ad ogni modo, in cooperativa è un piacere da giocare e ciò conferma le intuizioni di Tarsier Studios: peccato solo che l'avventura finisca troppo presto.

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