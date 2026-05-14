Nightfall Empress è il nuovo, pepatissimo metroidvania dagli italiani SEEP

Abbiamo un sovrano ossessionato dall'immortalità, una religione distorta e delle arti magiche pervertite dal potere. Una formula praticamente perfetta. Nel Sottosuolo, dove le anime delle donne uccise ingiustamente rinascono sotto forma di demoni alati noti come Nightfall Empress, un angelo di nome Serena infrange la legge divina per offrire a Isabel , una Nightfall Empress consumata dal rancore, l'occasione di tornare a essere una mortale. Per farcela, dovrà però uccidere il tiranno Ferdinando IX.

Lo studio di sviluppo italino SEEP , specializzato nella produzione di giochi in pixel art dal gusto retrò, ha pubblicato su Steam Nightfall Empress , un metroidvania con protagonista una demone che non ama molto i vestiti. Costa 14,99 euro (11,99 euro in offerta lancio con uno sconto del 20%) e racconta la storia del Regno di Dravencourt, ormai preda di una fortissima corruzione.

Dark Fantasy

Una delle caratteristiche più evidenti di Nightfall Empress è il fatto che Isabel non ama molto i vestiti, cosa che potrebbe causare qualche problema nel creare contenuti online. Non preoccupatevi però, perchè il gioco offre due modalità distinte: la Standard Mode, pensata per giocare o streammare liberamente, con contenuti visivi più discreti che mantengono intatta l'atmosfera dark fantasy; la Integral Mode, per chi desidera l'esperienza completa, con nudità artistica e rappresentazioni più audaci, sempre trattate con eleganza e in armonia con l'immaginario decadente di Dravencourt.

I demoni non vestono Prada, in realtà

SEEP ha descritto Nightfall Empress come un'evoluzione dark fantasy dell'eredità della saga Swords & Bones. L'atmosfera è formata da ambientazioni cupe e decadenti realizzate in pixel art da Anokolisa, mentre le animazioni e il character design sono curati dall'artista GandalfHardcore.

Sul piano audiovisivo, il gioco include una colonna sonora chiptune firmata da Marllon Silva e HydroGene, pensata per accompagnare l'esplorazione e i combattimenti con tonalità epiche e oppressive.

Il sistema di combattimento permette di equipaggiare due magie contemporaneamente scegliendole da un set di incantesimi sbloccabili, mentre il bestiario offre dettagli sulle creature incontrate nel corso dell'avventura. Completano il quadro otto boss principali, descritti come particolarmente impegnativi, oltre a numerosi achievement dedicati ai giocatori intenzionati a completare ogni aspetto dell'esperienza.

A questo punto non vi resta che andare su Steam e fare le vostre valutazioni su Nightfall Empress.