Dwarf Fortress festeggia i 20 anni con un nuovo aggiornamento e tante iniziative

Attualmente, la gran parte del lavoro del team è concentrata sugli aggiornamenti estivi, inclusi il pacchetto dedicato ai dinosauri e il più ampio "Myth and Magic" . Gli artisti stanno completando nuove creature e asset grafici, mentre Tarn Adams viene descritto ironicamente come "in piena modalità mago" durante lo sviluppo delle nuove funzionalità.

Gli sviluppatori di Dwarf Fortress , Tarn Adams e Zach Adam, hanno pubblicato l'aggiornamento 53.13 del gioco, accompagnandolo con un lungo messaggio dedicato ai lavori in corso e ai festeggiamento del ventesimo anniversario di quello che possiamo considerare uno dei titoli più rilevanti della storia dei videogioch i.

Nel frattempo, la patch 53.13 punta soprattutto a espandere il sistema diplomatico del gioco. I messaggeri, che possono essere assegnati tramite lo stesso menu utilizzato per manager e broker, ora hanno accesso a nuove missioni dalla schermata del mondo.

I giocatori possono inviare emissari per fare pace, dichiarare guerra, stabilire contatti diplomatici o migliorare le relazioni commerciali con altre civiltà. È stata inoltre aggiunta la possibilità di cercare alleanze, purché il monarca sia presente nella fortezza.

L'update modifica anche il funzionamento del commercio: ora è possibile aprire relazioni commerciali con umani ed elfi prima del momento pienificato inviando un messaggero, oltre a poter commerciare contemporaneamente con più civiltà dello stesso tipo. Gli sviluppatori segnalano però che, se i mercanti non ottengono profitti soddisfacenti o il giocatore evita le negoziazioni, gli scambi tenderanno progressivamente a diminuire.

Oltre alle novità diplomatiche, l'aggiornamento introduce numerose ottimizzazioni tecniche e correzioni di bug. Tra queste figurano miglioramenti all'intelligenza artificiale degli zombie, una riduzione dei problemi legati ai pattern dei personaggi e una gestione più efficiente degli annunci di gioco.

Sono stati inoltre ripristinati alcuni dettagli dell'interfaccia, come la possibilità di visualizzare nuovamente le attività dalla lista dei residenti, ed è stato aumentato il numero massimo di notifiche salvabili. Il team ha aggiunto anche nuovi strumenti utili al debug delle mod e alla gestione degli errori.

Nel post, gli sviluppatori hanno dedicato spazio anche alla recente collaborazione con Magic: The Gathering. Tarn e Zach Adams hanno ricevuto le proprie copie della collezione "Secret Lair x Dwarf Fortress" e hanno condiviso un video in cui aprono le carte ricordando gli anni delle prime versioni ASCII del gioco e le loro esperienze con Magic negli anni '90.

Infine, il team ha ricordato che il 2026 segna il ventesimo anniversario di Slaves to Armok: God of Blood Chapter II: Dwarf Fortress, che è stato la base di partenza del gioco attuale.

Il logo del 20° anniversario di Dwarf Fortress

Per celebrare l'occasione è stato presentato un nuovo logo commemorativo con una rappresentazione ufficiale di Armok, personaggio mai mostrato visivamente fino a oggi. Gli sviluppatori hanno anche annunciato che nel corso dell'anno ci saranno altri eventi commemorativi.