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Dwarf Fortress festeggia i 20 anni con un nuovo aggiornamento e tante iniziative

Dwarf Fortress continua ad ampliarsi con il nuovo aggiornamento 53.13, che introduce importanti modifiche alla diplomazia, al commercio e alla gestione delle fortezze.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/05/2026
La copertina di Dwarf Fortress
Dwarf Fortress
Dwarf Fortress
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Gli sviluppatori di Dwarf Fortress, Tarn Adams e Zach Adam, hanno pubblicato l'aggiornamento 53.13 del gioco, accompagnandolo con un lungo messaggio dedicato ai lavori in corso e ai festeggiamento del ventesimo anniversario di quello che possiamo considerare uno dei titoli più rilevanti della storia dei videogiochi.

Attualmente, la gran parte del lavoro del team è concentrata sugli aggiornamenti estivi, inclusi il pacchetto dedicato ai dinosauri e il più ampio "Myth and Magic". Gli artisti stanno completando nuove creature e asset grafici, mentre Tarn Adams viene descritto ironicamente come "in piena modalità mago" durante lo sviluppo delle nuove funzionalità.

Nel frattempo, la patch 53.13 punta soprattutto a espandere il sistema diplomatico del gioco. I messaggeri, che possono essere assegnati tramite lo stesso menu utilizzato per manager e broker, ora hanno accesso a nuove missioni dalla schermata del mondo.

I giocatori possono inviare emissari per fare pace, dichiarare guerra, stabilire contatti diplomatici o migliorare le relazioni commerciali con altre civiltà. È stata inoltre aggiunta la possibilità di cercare alleanze, purché il monarca sia presente nella fortezza.

Dwarf Fortress ha superato un grande traguardo di vendite Dwarf Fortress ha superato un grande traguardo di vendite

L'update modifica anche il funzionamento del commercio: ora è possibile aprire relazioni commerciali con umani ed elfi prima del momento pienificato inviando un messaggero, oltre a poter commerciare contemporaneamente con più civiltà dello stesso tipo. Gli sviluppatori segnalano però che, se i mercanti non ottengono profitti soddisfacenti o il giocatore evita le negoziazioni, gli scambi tenderanno progressivamente a diminuire.

Oltre alle novità diplomatiche, l'aggiornamento introduce numerose ottimizzazioni tecniche e correzioni di bug. Tra queste figurano miglioramenti all'intelligenza artificiale degli zombie, una riduzione dei problemi legati ai pattern dei personaggi e una gestione più efficiente degli annunci di gioco.

Sono stati inoltre ripristinati alcuni dettagli dell'interfaccia, come la possibilità di visualizzare nuovamente le attività dalla lista dei residenti, ed è stato aumentato il numero massimo di notifiche salvabili. Il team ha aggiunto anche nuovi strumenti utili al debug delle mod e alla gestione degli errori.

Nel post, gli sviluppatori hanno dedicato spazio anche alla recente collaborazione con Magic: The Gathering. Tarn e Zach Adams hanno ricevuto le proprie copie della collezione "Secret Lair x Dwarf Fortress" e hanno condiviso un video in cui aprono le carte ricordando gli anni delle prime versioni ASCII del gioco e le loro esperienze con Magic negli anni '90.

Infine, il team ha ricordato che il 2026 segna il ventesimo anniversario di Slaves to Armok: God of Blood Chapter II: Dwarf Fortress, che è stato la base di partenza del gioco attuale.

Il logo del 20° anniversario di Dwarf Fortress
Il logo del 20° anniversario di Dwarf Fortress

Per celebrare l'occasione è stato presentato un nuovo logo commemorativo con una rappresentazione ufficiale di Armok, personaggio mai mostrato visivamente fino a oggi. Gli sviluppatori hanno anche annunciato che nel corso dell'anno ci saranno altri eventi commemorativi.

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