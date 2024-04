Dwarf Fortress ha venduto più di 800.000 copie su Steam, rendendo milionari gli autori

Dwarf Fortress è un capolavoro assoluto che ha ispirato titoli quali Minecraft o RimWorld. Per anni è stato completamente gratuito (lo è ancora, in realtà), con i due sviluppatori unici, Tarn e Zach Adams, che vivevano di supporto diretto da parte della comunità. Con il lancio su Steam però le cose sono cambiate e Dwarf Fortress è riuscito a vendere ben 800.000 copie, rendendo milionari i due, come annunciato nell'ultimo aggiornamento. Considerando che a marzo dello scorso anno le copie vendute erano 500.000, nel mentre ha accumulato altre 300.000 vendite.

Gli Adams hanno svelato anche che è stato aggiunto a più di un milione di liste dei desideri. Quindi è ipotizzabile che le vendite rimangano su buoni livelli anche nei prossimi mesi e che il superamento del milione di copie vendute non sia una chimera, per quello che possiamo considerare uno dei videogiochi migliori di sempre, nonché uno dei più profondi in senso assoluto, come sottolineato nella nostra recensione.