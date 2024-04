Lollipop Chainsaw RePOP: i quick time event saranno automatizzabili

Si tratta di una nuova opzione del gioco annunciata su X dal game designer Yoshimi Yasuda, che ha anche spiegato come l' impostazione di default sarà proprio quella automatica. Comunque sia, chi vorrà potrà ripristinare il gioco com'era in origine.

I quick time event , o QTE che dir si voglia, di Lollipop Chainsaw RePOP saranno completamente automatizzabili . Quindi non dovrete per forza giocarli, ma potrete semplicemente guardarli scorrere come se fossero dei semplici filmati.

Una caratteristica odiata

Il post di Yasuda

Come mai questa scelta? Probabilmente perché i quick time event originali non piacquero moltissimo. All'epoca erano molto diffusi nei videogiochi, ma non erano molto amati, perché spesso portavano a morti rapide e cozzavano un po' con il resto dei sistemi di gioco. Insomma, in tanti non li consideravano molto divertenti, nonostante venissero aggiunti con l'obiettivo di rendere interattivi i filmati, facendo partecipare direttamente il giocatore alle varie sequenze.

Per il resto vi ricordiamo che Lollipop Chainsaw RePOP è un'edizione rimasterizzata del gioco, in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. L'uscita è prevista per il 2024.