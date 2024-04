Bungie perde altri pezzi: via Ben Lewis, mentre Jaremy Rich gestirà i live service di PlayStation

Aria di rivoluzione in casa Bungie, con l'addio di altre due figure chiave della compagnia. Ben Lewis, il direttore delle comunicazioni, ha infatti annunciato il suo abbandono, seguito da Jaremy Rich, il Managing Director of Revenue and Product Management, che è stato assunto direttamente da SIE per occuparsi dei suoi giochi live service. Rich era in Bungie da sette anni e mezzo, mentre Lewis era entrato nella compagnia nel 2022.