Shin Megami Tensei V: Vengeance, vediamo il secondo trailer pieno di nuovi demoni e dungeon

Shin Megami Tensei V: Vengeance uscirà il 14 giugno e com'è naturale che sia Atlus ha intensificato la campagna marketing pubblicando un nuovo trailer, il secondo ufficiale, che mostra nuovi demoni, dei nuovi dungeon e una nuova forma di Nahobino, il protagonista.

Naturalmente non mancano anche altri momenti di gameplay, per la gioia di chi sta aspettando questa nuova avvenutra. Alcuni elementi potrebbero essere cosiderati delle anticipazioni, quindi se non volete averne evitate di guardare il filmato.