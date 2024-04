Death Noodle Delivery disponibile: titolo italiano ispirato a Paperboy con una forte critica sociale

Un simulatore di Glovo?

Lavorare, lavorare, lavorare e poi crepare

In Death Noodle Delivery il giocatore impersona un fattorino che deve consegnare dei noodles attraversando una citta piena di pericoli. Il suo datore di lavoro è stato chiaro e gli ha chiesto di non morire perché lo stressa cercare dei nuovi dipendenti.

In termini di gameplay, Death Noodle Delivery alterna sezioni di consegna, come già detto ispirate a Paperboy, ad altre adventure, in cui bisogna parlare con i vicini di casa del protagonista per addentrarsi nella storia del gioco e capire cosa sta succedendo, scoprendo infine "il segreto di questo mondo".

Se vi interessa saperne di più, leggete il nostro provato della demo, in attesa della recensione che arriverà nei prossimi giorni.