VGP Play, nasce la prima piattaforma streaming italiana dedicata ai videogiochi

Videogames Party ha lanciato VGP Play, la prima piattaforma streaming italiana dedicata ai videogiochi e alla tecnologia, che punta a raccontare questo mondo attraverso videointerviste esclusive in cui viene data voce ai protagonisti dell'industria.

In sviluppo da quattro anni, VGP Play è stato pensato come un omaggio degli appassionati di videogiochi rispetto alle figure che hanno creato i capolavori senza tempo in grado di regalarci infinite ore di divertimento.

La piattaforma streaming vanta attualmente oltre cinquanta ore di contenuti esclusivi che ogni mese si arricchiranno ulteriormente, nell'ambito di otto differenti sezioni: